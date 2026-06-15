Одиноким родителям в Украине выплачивают пособие: кто может получить деньги

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Одинокие матери и отцы в Украине имеют право на финансовую поддержку на воспитание детей. В то же время существуют причины, по которым выплаты могут быть прекращены.

Кому и сколько платят на детей в 2026 году, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.

Кто имеет право на помощь

Рассчитывать на выплаты могут одинокие матери или отцы, которые не состоят в браке и воспитывают ребенка самостоятельно.

Также помощь предоставляется одиноким усыновителям, если в свидетельстве о рождении ребенка нет данных о втором родителе или же эта запись сделана со слов матери или отца.

Кроме того, выплаты назначают родителям, которые воспитывают ребенка после смерти мужа или жены, но при условии, что они не получают государственную пенсию по потере кормильца.

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Влияет ли "Пакет малыша" на размер пособия

В Пенсионном фонде заверили, что денежная компенсация стоимости "Пакет малыша" не учитывается при выплате пособия одиноким родителям.

Когда вступление в брак не влияет на выплаты

Если одинокая мать или отец решат вступить в брак, государство все равно продолжит платить детям, которые родились или были усыновлены до этого.

Однако деньги будут выплачиваться только до тех пор, пока новый супруг или супруга официально не усыновит ребенка.

Кому помощь не назначат

Выплат не будет, если ребенок полностью находится на государственном иждивении. Также помощь аннулируют женщинам, которые фактически живут вместе с отцом ребенка, делят с ним быт и вместе ведут хозяйство без регистрации брака.

До какого возраста выплачивают деньги

Право на помощь имеют дети до 18 лет. Однако если ребенок учится на дневном или дуальном отделении в школе, профтехучилище или вузе, выплаты продлятся до выпуска, но не более чем до 23 лет.

Как рассчитывают размер пособия

Сумма зависит от доходов семьи. Она определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным доходом семьи на одного человека. Пособие выплачивается на каждого ребенка отдельно.

Какие документы необходимы

Для оформления выплаты необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность, декларацию о доходах и имущественном положении, а также документы на ребенка.

При необходимости могут дополнительно запросить справки о доходах или решение суда об усыновлении.

Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

через портал "Дія";

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

по почте;

через уполномоченного представителя по доверенности.

На какой срок назначается пособие

Выплаты назначаются на шесть месяцев. По истечении этого срока пособие можно продлить, если доходы и семейные обстоятельства не изменились.

Если же у вас изменилось материальное положение или вы официально заключили брак, об этом нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд в течение десяти дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что семьи с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями, могут получать ежемесячные выплаты в размере двух прожиточных минимумов на ребенка еще до оформления инвалидности. Назначают их на основании медицинского заключения, а оформить помощь можно как онлайн через "Дію", так и в отделении соцзащиты.

Также Новини.LIVE писали, что ЮНИСЕФ предоставляет денежную помощь семьям с детьми в размере 6 500 гривен. Выплаты охватят почти 9 тысяч детей в девяти областях Украины. Условия и детали участия можно уточнить в Пенсионном фонде.