Виплати на дітей в Україні — скільки виплачують одиноким батькам у 2025 році

Чоловік тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні одинока мати чи батько мають право на грошову підтримку. Кошти виплачує держава на утримання дитини.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку допомогу у 2025 році виплачують та що потрібно зробити, аби отримати гроші.

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Як йдеться на сайті Дія, обсяг допомоги — різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї із розрахунку на одну особу.

Як отримати грошову допомогу

Потрібно звернутися до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання, подавши заяву про призначення, а також:

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї;

копію свідоцтва про народження дитини;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька/матір;

довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення;

якщо один із батьків помер — копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії та державну соціальну допомогу;

якщо дитину усиновили — копію рішення про усиновлення.

Також заявку можна подати через портал Дія. Для цього:

натискаєте на "Подати заяву" та авторизуйтесь;

обираєте, на якій підставі хочете отримати допомогу;

вказуєте дані дитини, на яку бажаєте отримувати допомогу;

обираєте спосіб отримання допомоги;

заповнюєте інформацію про сім'ю;

вказуєте дані про доходи та майно, яким володієте ви та члени вашої сім'ї;

завантажуєте сканкопію довідки про захворювання дитини, якщо така є;

перевіряєте сформовану заяву та декларацію, підписуєте електронним підписом або Дія.Підписом та надсилаєте на розгляд в орган соціального захисту населення.

Заявку розглядатимуть впродовж 10 днів, після чого вам надішлють сповіщення про розгляд на електронну пошту. Перевіряти, на якому етапі розгляду ваша заявка, також можна в особистому кабінеті на порталі Дія.

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