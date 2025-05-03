Выплаты на детей в Украине — сколько выплачивают одиноким родителям в 2025 году

Мужчина держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине одинокая мать или отец имеют право на денежную поддержку. Средства выплачивает государство на содержание ребенка.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую помощь в 2025 году выплачивают и что нужно сделать, чтобы получить деньги.

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Как говорится на сайте Дія, объем помощи — разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Как получить денежную помощь

Нужно обратиться в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства, подав заявление о назначении, а также:

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

копию свидетельства о рождении ребенка;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери;

справку о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.д. и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа соцзащиты населения;

если один из родителей умер — копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственную социальную помощь;

если ребенка усыновили — копию решения об усыновлении.

Также заявку можно подать через портал Дія. Для этого:

нажимаете на "Подать заявление" и авторизуйтесь;

выбираете, на каком основании хотите получить помощь;

указываете данные ребенка, на которого хотите получать помощь;

выбираете способ получения помощи;

заполняете информацию о семье;

указываете данные о доходах и имуществе, которым владеете вы и члены вашей семьи;

загружаете сканкопию справки о заболевании ребенка, если таковая имеется;

проверяете сформированное заявление и декларацию, подписываете электронной подписью или Дія.Подписью и отправляете на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Заявку будут рассматривать в течение 10 дней, после чего вам пришлют уведомление о рассмотрении на электронную почту. Проверять, на каком этапе рассмотрения ваша заявка, также можно в личном кабинете на портале Дія.

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