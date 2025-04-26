Які виплати передбачені через тимчасову втрату працездатності у 2025 році — деталі

Жінка перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні фінансову допомогу з тимчасової втрати працездатності призначають застрахованим громадянам. Держава продовжує грошові нарахування і у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку допомогу виплачують українцям цього року.

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Так, виплати внаслідок тимчасової втрати працездатності українці отримують на підставі закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Як пояснили у головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Запорізькій області, у 2025 році громадяни можуть розраховувати на:

допомогу по тимчасовій непрацездатності або звичайні "лікарняні";

допомогу по вагітності та пологах або "декретні" (складає 126 календарних днів);

допомогу на поховання застрахованої особи непенсійного віку або члена сім’ї, якого вона утримувала.

Зазначається, що застрахований громадянин отримає свою виплату через три робочі дні після того, як подасть заявку. Сам процес нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності максимально спрощений та зручний як для страхувальників, так і для застрахованих осіб.

"Всю потрібну для розрахунку виплат інформацію роботодавець отримує на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Подати заяву-розрахунок, щоби отримати відповідне фінансування, можна онлайн", — йдеться у повідомленні.

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