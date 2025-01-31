Выплаты для детей — где принимают заявки на помощь в 7,5 тыс. грн

Взрослые с маленьким мальчиком. Фото: EPA

В Киеве более 10 тысяч детей из многодетных семей и из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат единовременную финансовую помощь в 2025 году. Это предусмотрено городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщает пресс-служба ОО "ВПО Украины".

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В общественной организации отметили, ссылаясь на информацию Киевской городской госадминистрации, что средства выплатят на каждого ребенка.

По предварительным оценкам, деньги смогут получить более 10,5 тыс. маленьких украинцев. Именно столько детей воспитывается в 8,5 тыс. многодетных семьях.

Размер денежной помощи в рамках городской целевой программы "Забота" составит 7,5 тыс. гривен на каждого ребенка. Выплата помощи состоится разово в течение года, ее начислят на "Карту киевлянина".

Какие условия программы поддержки

Среди главных требований к семьям на такую поддержку столичной власти:

ребенок имеет право на социальную помощь, то есть находится на учете в органах соцзащиты;

семья воспитывает трое и более детей;

такие дети фактически проживают в г. Киев.

На соответствующие выплаты в городской целевой программе заложено около 80 млн гривен.

Средства предоставят на основании распоряжения городского главы "О предоставлении единовременной материальной помощи многодетным семьям города Киева, которые воспитывают троих и более детей в 2025 году".

Ранее мы рассказывали, что благотворители фонда "Каритас Донецк" собирают заявки на финансовую помощь. Семьи, пострадавшие от российской агрессии, смогут получить до около 40 тыс. гривен.

Также в феврале украинцы получат возможность подать заявку на финпомощь в 10,8 тыс. грн. Регистрацию откроют благотворители от УВКБ ООН в Киевской области.