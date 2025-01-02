Зимова єПідтримка — до якого числа українці мають витратити допомогу

Чоловік у відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН

Українці можуть подавати заявки на виплату 1 тис. грн в рамках "Зимової єПідтримки" до 28 лютого 2025 року. Натомість використати ці гроші громадяни мають до 31 грудня.

Про це йдеться на порталі "Дія".

Читайте також:

Як подати заявку на виплату в "Дії"

Для цього потрібно оновити застосунок, тоді у головному меню почне відображатися розділ "Зимова єПідтримка". Відкривши його, користувачу запропонують обрати картку, на яку він хоче отримати 1 тис. грн.

Якщо громадянин ще не оформив картку "Національний кешбек", додаток запропонує оформити її через один із 14 банків-партнерів. Далі користувач підтверджує, що обрав правильну картку і подає заявку.

Витратити допомогу можна на обмежений перелік товарів або послуг, наприклад на:

комуналку;

послуги зв'язку;

медичні послуги (в тому числі й ветеринарні);

юридичні послуги;

спорт;

розваги;

освіту;

благодійність;

купівлю військових облігацій і так далі.

Раніше ми розповідали, що громадяни на кошти із "Зимової єПідтримки" можуть придбати ліки, вироблені в Україні. У програмі беруть участь десять партнерів-аптек.

Ще ми писали, що у деяких українців виникають проблеми з отриманням тисячі грн від Зеленського. Громадянам вже пояснили, чому так відбувається.