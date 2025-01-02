Зимова єПідтримка — до якого числа українці мають витратити допомогу

Час ще є — до якої дати треба витратити тисячу Зеленського
Українці можуть подавати заявки на виплату 1 тис. грн в рамках "Зимової єПідтримки" до 28 лютого 2025 року. Натомість використати ці гроші громадяни мають до 31 грудня.
Про це йдеться на порталі "Дія".
Як подати заявку на виплату в "Дії"
Для цього потрібно оновити застосунок, тоді у головному меню почне відображатися розділ "Зимова єПідтримка". Відкривши його, користувачу запропонують обрати картку, на яку він хоче отримати 1 тис. грн.
Якщо громадянин ще не оформив картку "Національний кешбек", додаток запропонує оформити її через один із 14 банків-партнерів. Далі користувач підтверджує, що обрав правильну картку і подає заявку.
Витратити допомогу можна на обмежений перелік товарів або послуг, наприклад на:
- комуналку;
- послуги зв'язку;
- медичні послуги (в тому числі й ветеринарні);
- юридичні послуги;
- спорт;
- розваги;
- освіту;
- благодійність;
- купівлю військових облігацій і так далі.
Раніше ми розповідали, що громадяни на кошти із "Зимової єПідтримки" можуть придбати ліки, вироблені в Україні. У програмі беруть участь десять партнерів-аптек.
Ще ми писали, що у деяких українців виникають проблеми з отриманням тисячі грн від Зеленського. Громадянам вже пояснили, чому так відбувається.
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