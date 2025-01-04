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Выплаты на детей — какой будет помощь в 2025 году

4 января 2025 11:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты на детей в 2025 году — как изменится финансовая помощь
Дети катаются на санках зимой. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В 2025 году гражданам будут продолжать выплачивать всю положенную социальную помощь. Несмотря на войну, которая длится 3-й год, государство будет обеспечивать поддержкой семьи, которые воспитывают детей.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в 2025 году.

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Как сообщили в Министерстве социальной политики, в 2025 году услугой "муниципальная няня" смогут воспользоваться больше украинских семей. Собственно, услуга будет распространяться:

  • на детей ВПЛ до 3 лет (если дети не имеют тяжелых болезней);
  • детей до 6 лет, если им нужен дополнительный уход (ранее услуга распространялась на детей с тяжелыми болезнями только в возрасте до 3 лет);
  • детей до 6 лет, если у одного из родителей есть инвалидность I или II группы (ранее — только для детей в возрасте до 3 лет);
  • дети до 6 лет, проживающие на территориях административно-территориальных единиц, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования (например, территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

Известно, что компенсация рассчитывается за время ухода, но не может превышать 7 100 грн в месяц на одного ребенка.

Алименты в 2025 году

Размер алиментов на детей в этом году будет таким:

  • детям до 6 лет один из родителей будет выплачивать 2 563 грн;
  • детям от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • детям от 18 до 23 лет — 3 028 грн.

Максимальная сумма алиментов, как и раньше, не превышает 10 прожиточных минимумов. Для детей до 6 лет это 25 630 грн. Для детей от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

Выплаты за рождение ребенка, беременность и роды

В 2025 году украинские трудоустроенные женщины будут продолжать получать выплаты по беременности и родам. Максимальный размер пособия — 106 500 грн в месяц, а минимальный — 7 100 грн.

Если женщина работает официально, тогда размер ее выплат будет зависеть от полученной за год до выхода в декретный отпуск зарплаты. Зато безработным украинкам помощь определяют на основе пособия по безработице. Так, им выплачивают 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица — 757 грн.

Государство также будет финансово поддерживать женщин, родивших ребенка. Так, за рождение малыша размер выплаты составляет в 41 280 грн. Однако полную сумму дают не сразу. Из них 10 320 гривен — единовременная выплата, и 860 гривен — ежемесячная, которую будут выплачивать в течение трех лет. Матери-одиночки в январе также будут получать помощь. Выплаты будут такими:

  • на детей до 6 лет — 2 563 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Ранее мы писали, что с января 2025 года УБД и украинцы с инвалидностью будут получать новые выплаты. Известно, как можно будет потратить помощь.

Также напомним, что потратить 1 тысячу, которую украинцам предоставляют в рамках "Зимова єПідтримка", нужно до конца 2025 года. Выплаты будут поступать до последнего дня зимы.

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