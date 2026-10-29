Военные на учениях. Фото: Генштаб/Telegram

Мобилизованные и добровольцы в Украине начинают получать денежное довольствие уже во время базовой общевоенной подготовки (БОВП). Обучение длится примерно 51 день, и в этот период им начисляют минимальную выплату. По завершении подготовки сумма зависит от должности, условий службы и выполняемых задач.

Новини.LIVE рассказывают, сколько получат мобилизованные в ноябре.

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Сколько платят новобранцам во время обучения

После мобилизации или добровольного поступления в ряды Вооруженных сил Украины граждане проходят оформление в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Оттуда их направляют в учебные центры, где они проходят базовую общевоенную подготовку.

Обучение длится примерно 51 день. В этот период новобранцы уже получают денежное довольствие, однако его размер и порядок выплаты отличаются от условий денежного довольствия после завершения подготовки.

По информации Министерства обороны Украины, минимальное месячное денежное довольствие военнослужащих во время БОВП составляет около 20 130 грн.

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Окончательная сумма зависит от нескольких факторов. Среди них:

воинское звание;

должность;

другие предусмотренные законодательством составляющие денежного довольствия.

Деньги поступают не сразу после начала обучения, а в следующем календарном месяце. Выплата производится единовременным платежом за фактический период службы.

Например, если новобранец начал обучение в октябре, в ноябре он получит денежное довольствие за дни, проведенные в учебном центре в течение предыдущего месяца.

Какие выплаты получают после завершения БОВП

По окончании базовой подготовки размер денежного довольствия военнослужащего зависит от должности, условий прохождения службы и права на дополнительные выплаты.

Минимальная ежемесячная сумма составляет 30 тыс. грн. Она состоит из следующих частей:

20 000 грн — базовое денежное довольствие;

10 000 грн — мотивационная надбавка.

Мотивационная надбавка предусмотрена для военнослужащих, которые служат за пределами районов боевых действий, обеспечивают работу подразделений и не получают других специальных доплат или вознаграждений.

В то же время военнослужащие, непосредственно выполняющие боевые задачи, могут получать дополнительные выплаты. Их размер зависит от характера задач и условий их выполнения.

Сколько доплачивают за боевые задачи

Для военнослужащих, выполняющих отдельные боевые задачи, предусмотрены дополнительные вознаграждения. В частности, в материале указаны следующие суммы:

20 000 грн в сутки — за выполнение боевых задач на позициях, ранее захваченных противником;

40 000 грн в сутки — за штурмовые действия и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тыловых районах обороны противника.

Если военнослужащий имеет право одновременно на несколько таких вознаграждений, ему выплачивают только одно — самое крупное по размеру.

Отдельные доплаты также предусмотрены для военных, которые командуют подразделениями или координируют боевые действия.

Какие ежемесячные надбавки предусмотрены военным

Размер дополнительных выплат за управление подразделениями и выполнение других боевых или специальных задач зависит от характера службы.

В частности, предусмотрены следующие надбавки:

50 000 грн в месяц — за службу на пунктах управления бригад, полков или батальонов, откуда осуществляется управление подразделениями, выполняющими боевые задачи;

30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых или специальных задач.

С учетом всех предусмотренных доплат, надбавок и вознаграждений общая сумма денежного довольствия военнослужащего в месяц, по приведенным данным, может достигать 460 тыс. грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из военнослужащих начислят 10, 30, 50 и 100 тысяч гривен в ноябре. На размер выплат влияют должность, звание, продолжительность службы, вид войск, место прохождения службы и характер выполняемых задач. Отдельные правила действуют для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Также Новини.LIVE писали о том, кто из мобилизованных может получить единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен. Выплата предусмотрена для граждан Украины, которые проходят или проходили процедуру призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Претендовать на нее также могут защитники, поступившие на контрактную службу на должности рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава.