Новобранці на БЗВП. Фото: Генштаб/Telegram

Мобілізовані українці та добровольці починають отримувати грошове забезпечення ще до завершення базової загальновійськової підготовки. Під час навчання у військових центрах їм нараховують мінімальну виплату, а після БЗВП сума може зрости залежно від посади, виконуваних завдань і права на додаткові винагороди.

Новини.LIVE розповідають, які суми отримають новобранці у грудні 2026 року.

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Скільки отримують мобілізовані під час БЗВП

Після мобілізації або добровільного вступу до Збройних сил України громадяни проходять оформлення у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Після цього їх направляють до навчальних центрів для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Навчання триває приблизно 51 день. Увесь цей час новобранці вже перебувають на військовій службі та отримують грошове забезпечення.

За інформацією Міністерства оборони України, мінімальна місячна виплата під час БЗВП становить близько 20 130 грн.

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Остаточна сума залежить від кількох чинників:

військового звання;

займаної посади;

інших складових грошового забезпечення, передбачених законодавством.

Гроші нараховують не в перший день навчання. Виплату проводять у наступному календарному місяці одним платежем за фактичну кількість днів служби.

Наприклад, якщо військовослужбовець розпочав БЗВП у листопаді, то у грудні йому нарахують кошти за дні перебування в навчальному центрі протягом листопада.

Які виплати нараховують після БЗВП

Після завершення базової підготовки військовослужбовець продовжує отримувати грошове забезпечення. Його розмір залежить від посади, умов служби та виконуваних обов'язків.

Мінімальна щомісячна сума, за наведеними даними, становить 30 тис. грн.

До неї входять:

20 000 грн — основне грошове забезпечення;

10 000 грн — мотиваційна надбавка.

Додаткові 10 тис. грн передбачені для військових, які служать поза районами бойових дій, забезпечують роботу підрозділів і не отримують інших спеціальних доплат або винагород.

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують спеціальні завдання, можуть розраховувати на додаткові виплати. Їхня сума залежить від характеру роботи та умов її виконання.

Скільки доплачують за виконання бойових завдань

Для військовослужбовців, які виконують окремі бойові завдання, передбачені додаткові винагороди. Зокрема, за наведеними умовами вони становлять:

20 000 грн за добу — за виконання бойових завдань на позиціях, які раніше захопив противник;

40 000 грн за добу — за штурмові дії та захоплення ворожих позицій на лінії бойового зіткнення або в тилу оборони противника.

Якщо військовий одночасно має право на кілька таких винагород, йому виплачують лише одну — найбільшу за сумою.

Окремі доплати передбачені також для тих, хто керує підрозділами або координує виконання бойових завдань.

Які щомісячні надбавки можуть отримати військові

Розмір додаткового грошового забезпечення залежить не лише від участі в бойових діях, а й від обов'язків військовослужбовця.

Зокрема, передбачені такі щомісячні доплати:

50 000 грн — для військових, які служать на пунктах управління бригад, полків або батальйонів і керують підрозділами, що виконують бойові завдання;

30 000 грн — за виконання інших бойових або спеціальних завдань.

З урахуванням основного грошового забезпечення, надбавок і додаткових винагород загальна сума виплат військовослужбовцю за місяць, за наведеними даними, може сягати 460 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких числах військовим мають прийти бойові у листопаді. Виплати за попередній місяць мають надійти до 20 числа. Але це не означає, що їх неодмінно зарахують на картку вчасно.

Також дізнавайтеся, які надбавки та доплати отримають військові у грудні. Єдиної суми грошового забезпечення для всіх захисників немає. На розмір виплат впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце перебування та характер виконуваної роботи.