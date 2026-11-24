Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб/Telegram

У грудні 2026 року грошове забезпечення військовослужбовців залежатиме від військового звання, посади, вислуги років і характеру служби. Мінімальна сума становить 20 130 грн. Водночас за участь у бойових діях, виконання спеціальних завдань та перебування на визначених позиціях передбачені додаткові винагороди.

Про це розповіли в інформагентстві АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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З чого складатимуться виплати військовим у грудні

У грудні 2026 року мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становитиме 20 130 грн. Таку суму, зокрема, можуть отримувати рекрути під час проходження навчання.

Після зарахування до військової частини розмір виплат визначатимуть з урахуванням посади, військового звання, вислуги років, місця служби та завдань, які виконує військовий.

Порядок нарахування грошового забезпечення встановлений наказом Міністерства оборони України № 260. Загальна сума складається з основних виплат, додаткових винагород та одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством.

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До основного грошового забезпечення входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Крім цього, військовослужбовцям можуть нараховувати доплати за особливості проходження служби, кваліфікацію та виконання спеціальних завдань.

Єдиної суми грошового забезпечення для всіх військових немає. На розмір виплат впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце перебування та характер виконуваної роботи.

Окремі умови нарахування діють для військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

Які додаткові винагороди можуть отримати військові

Бойові виплати нараховують понад основне грошове забезпечення. Їхній розмір залежить від характеру завдань, місця їх виконання та кількості днів, протягом яких військовослужбовець виконував відповідну роботу.

До 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях

Військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати додатково до 100 000 грн на місяць.

Цю винагороду нараховують пропорційно часу виконання завдань.

Підставою для виплати можуть бути:

ведення бойових дій на лінії зіткнення;

виявлення повітряних цілей противника в районах бойових дій;

виконання бойових польотів;

ураження противника ракетними військами, артилерією та засобами протиповітряної оборони;

виконання завдань на території противника;

ураження повітряних і морських цілей;

виконання бойових завдань кораблями, катерами та суднами;

робота медичного персоналу в районах бойових дій;

відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються;

розмінування в районах виконання бойових завдань.

Для отримання коштів необхідно фактично виконати відповідні завдання та мати документи, які це підтверджують.

До 50 000 грн за управління підрозділами на пунктах управління

Військовослужбовці, які здійснюють оперативне або бойове управління підрозділами на визначених пунктах управління, можуть отримувати до 50 000 грн на місяць.

Ця виплата стосується управління підрозділами, які беруть участь у бойових діях. При цьому сам пункт управління може розташовуватися за межами безпосередньої зони бойових дій.

Однак така винагорода не передбачена для військових підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, які входять до складу цих пунктів.

До 30 000 грн за виконання спеціальних завдань

Додатково до 30 000 грн на місяць можуть отримувати військовослужбовці за виконання визначених бойових і спеціальних завдань поза районом безпосереднього зіткнення з противником.

Зокрема, гроші передбачені за такі види роботи:

колективну підготовку під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ на відповідних пунктах управління Генерального штабу;

виконання завдань у спеціальних групах у регіонах, де тривають бойові дії;

розмінування за межами районів бойових дій;

забезпечення військових підрозділів безпосередньо в районах бойових дій;

протиповітряне прикриття та наземну оборону об'єктів критичної інфраструктури за межами військових містечок.

Для нарахування винагороди потрібно виконати встановлені умови та оформити відповідні документи.

10 000 грн для військових без інших бойових доплат

Військовослужбовці, які виконують службові обов'язки, але не мають права на інші додаткові бойові винагороди, можуть отримувати 10 000 грн на місяць.

Цю суму нараховують пропорційно часу виконання службових обов'язків. Виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 768.

Водночас існують обмеження. Зокрема, гроші не виплачують за час відпустки зі збереженням грошового забезпечення.

Також на них не можуть розраховувати окремі військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні командування або звільнені з посад і не виконують обов'язків за ними.

Особливі умови встановлені для курсантів і військових, яких відрядили на навчання до навчальних військових частин.

Якщо військовослужбовець має право на кілька додаткових винагород за один день, йому виплачують лише одну — найбільшу з передбачених.

До 170 000 грн за завдання поблизу позицій противника

У 2026 році також передбачені додаткові виплати залежно від місця виконання бойових завдань. Їхній розмір визначають за кількістю днів перебування військового у відповідній зоні.

До 170 000 грн на місяць можуть отримувати військовослужбовці, які виконують завдання:

на позиціях до взводного опорного пункту включно;

під час наступальних, контрнаступальних або контратакувальних дій;

на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони та противника;

безпосередньо на території противника.

За виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно передбачена виплата до 70 000 грн на місяць.

Якщо військовослужбовець протягом одного місяця виконував завдання в різних районах, суму розраховують окремо за кожен день перебування у відповідній зоні.

За наявності законних підстав ці кошти можуть нараховувати додатково до винагороди в розмірі до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях.

40 000 грн за добу за виконання штурмових завдань

Окремі виплати передбачені за конкретні результати бойової роботи.

Так, за штурмові дії із захопленням позицій військовослужбовцям належить 40 000 грн за добу. Йдеться про завдання безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

За відновлення або повернення позицій, які противник захопив у глибині власної оборони, передбачено 20 000 грн за добу.

Якщо протягом однієї доби військовий має право на обидві виплати, йому нарахують більшу суму — 40 000 грн.

Щоб отримати гроші, необхідно документально підтвердити виконання завдання. Командир військової частини подає відповідне клопотання до органу військового управління. Після перевірки документів оформлюють підтвердження, на підставі якого видають наказ про виплату.

100 000 грн за захоплення військовополоненого

Ще одна окрема винагорода передбачена за безпосереднє захоплення військовополоненого.

За кожного захопленого військовополоненого групі або підрозділу, який виконав завдання, можуть нарахувати 100 000 грн.

Ці гроші розподіляють між учасниками з урахуванням особистого внеску кожного військовослужбовця.

Для призначення виплати необхідно підтвердити факт виконання завдання відповідно до встановленого порядку.

15 000 грн за підтверджений результат бою

Військовослужбовцям також передбачена винагорода за підтверджений результат виконання бойового завдання у стрілецькому або рукопашному бою.

За таких умов військовий або група можуть отримати 15 000 грн. Для призначення виплати потрібно підтвердити результат відповідно до встановлених вимог. Зокрема, має бути відеозапис виконаного завдання.

Якою може бути загальна сума бойових виплат

Загальна сума окремих бойових винагород може сягати 460 000 грн на місяць. Такий граничний розмір стосується трьох видів виплат:

до 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

до 170 000 грн або 70 000 грн — залежно від місця виконання завдань;

40 000 грн або 20 000 грн за добу — за виконання відповідних штурмових завдань.

Водночас у цей ліміт не входить основне грошове забезпечення, допомога за укладення першого контракту та деякі окремі винагороди за результати бойових завдань. Зокрема, це стосується виплат за захоплення військовополонених.

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