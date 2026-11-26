Новобранцы на БОВП. Фото: Генштаб/Telegram

Мобилизованные украинцы и добровольцы начинают получать денежное довольствие еще до завершения базовой общевойсковой подготовки. Во время обучения в военных центрах им начисляют минимальную выплату, а после базовой общевоенной подготовки сумма может увеличиться в зависимости от должности, выполняемых задач и права на дополнительные вознаграждения.

Новини.LIVE рассказывают, какие суммы получат новобранцы в декабре 2026 года.

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Сколько получают мобилизованные во время БОВП

После мобилизации или добровольного поступления в Вооруженные силы Украины граждане проходят оформление в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). После этого их направляют в учебные центры для прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Обучение длится примерно 51 день. Все это время новобранцы уже находятся на военной службе и получают денежное довольствие.

По информации Министерства обороны Украины, минимальная месячная выплата во время БОВП составляет около 20 130 грн.

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Окончательная сумма зависит от нескольких факторов:

военного звания;

занимаемой должности;

других составляющих денежного довольствия, предусмотренных законодательством.

Деньги начисляются не в первый день обучения. Выплата производится в следующем календарном месяце единовременным платежом за фактическое количество дней службы.

Например, если военнослужащий приступил к БОВП в ноябре, то в декабре ему начислят средства за дни пребывания в учебном центре в течение ноября.

Какие выплаты начисляются после БОВП

После завершения базовой подготовки военнослужащий продолжает получать денежное довольствие. Его размер зависит от должности, условий службы и выполняемых обязанностей.

Минимальная ежемесячная сумма, согласно приведенным данным, составляет 30 тыс. грн.

В нее входят:

20 000 грн — основное денежное довольствие;

10 000 грн — мотивационная надбавка.

Дополнительные 10 тыс. грн предусмотрены для военных, которые служат за пределами районов боевых действий, обеспечивают работу подразделений и не получают других специальных доплат или вознаграждений.

Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют специальные задачи, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Их сумма зависит от характера работы и условий ее выполнения.

Сколько доплачивают за выполнение боевых задач

Для военнослужащих, выполняющих отдельные боевые задачи, предусмотрены дополнительные вознаграждения. В частности, согласно указанным условиям они составляют:

20 000 грн в сутки — за выполнение боевых задач на позициях, ранее захваченных противником;

40 000 грн в сутки — за штурмовые действия и захват вражеских позиций на линии боевого столкновения или в тылу обороны противника.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких вознаграждений, ему выплачивают только одно — самое крупное по сумме.

Отдельные доплаты предусмотрены также для тех, кто руководит подразделениями или координирует выполнение боевых задач.

Какие ежемесячные надбавки могут получить военнослужащие

Размер дополнительного денежного обеспечения зависит не только от участия в боевых действиях, но и от обязанностей военнослужащего.

В частности, предусмотрены следующие ежемесячные доплаты:

50 000 грн — для военных, служащих в пунктах управления бригад, полков или батальонов и руководящих подразделениями, выполняющими боевые задачи;

30 000 грн — за выполнение других боевых или специальных задач.

С учетом основного денежного довольствия, надбавок и дополнительных вознаграждений общая сумма выплат военнослужащему за месяц, по приведенным данным, может достигать 460 тыс. грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа военным должны поступить боевые выплаты в ноябре. Выплаты за предыдущий месяц должны поступить до 20 числа. Но это не означает, что их обязательно зачислят на карту вовремя.

Также узнайте, какие надбавки и доплаты получат военные в декабре. Единой суммы денежного обеспечения для всех защитников нет. На размер выплат влияют должность, звание, продолжительность службы, вид войск, место пребывания и характер выполняемой работы.