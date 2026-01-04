Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году — как будут начислять по новым правилам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу введенные правительством изменения в начислении помощи малообеспеченным семьям. Обновление предусматривает трансформацию поддержки этой категории населения в базовую социальную помощь.

Новини.LIVE рассказывают, как будут рассчитывать выплаты малообеспеченным.

Какая семья считается малообеспеченной

Согласно украинскому законодательству, семью считают малообеспеченной, если общий месячный доход ниже суммы прожиточных минимумов для всех членов семьи.

Под прожиточным минимумом семьи подразумевается сумма установленных прожиточных минимумов для каждого ее члена.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет:

3 328 грн — для трудоспособных лиц;

2 817 грн — для ребенка до 6 лет;

3 512 грн — для ребенка в возрасте 6-18 лет.

2 595 грн — для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, если общие месячные доходы семьи, состоящей из одного взрослого (трудоспособного) лица и ребенка старше шести лет, составляют менее 6 840 грн, то такая семья считается малообеспеченной.

Как будут начислять помощь малообеспеченным в 2026 году

С 1 января 2026 года социальная помощь для этой категории населения будет трансформирована в базовую социальную помощь, которую будут рассчитывать как разницу между базовой величиной семьи и ее среднемесячным доходом, рассказали Факты ICTV.

Кроме малообеспеченных семей, изменения должны коснуться граждан, которые сейчас являются получателями таких видов пособий:

государственная помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая величина определена правительством на уровне 4 500 грн. Эта сумма будет актуальной для первого члена семьи, который будет подавать заявление для получения помощи малообеспеченной семье. Такой же будет цифра расчета для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы. Для других членов семьи она составит 70% от этой суммы, то есть 3 150 гривен.

Выплаты малообеспеченным семьям будут рассчитываться индивидуально, как разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и фактическим среднемесячным доходом семьи.

Поэтому по состоянию на 1 января 2026 года, если взять неполную малообеспеченную семью, которая состоит из мамы и ребенка двухлетнего возраста, где женщина не работает и не имеет дохода, расчет будет следующим: 4,5 тыс. грн базового дохода (мать, которая подала заявление) + 4,5 тыс. грн (ребенок до 18 лет) = 9 тыс. грн.

Базовую социальную помощь не смогут получить семьи, где есть трудоспособные лица старше 18 лет, которые не работают. Также это касается семей, которые в течение последнего года сделали покупку на 100 тыс. грн и более, или же имеют такую сумму на банковских счетах. Преградой для получения помощи будет и автомобиль в собственности, которому менее 15 лет, или вторая квартира/дом (кроме недвижимости, расположенной на территории боевых действий или разрушенной из-за войны).

