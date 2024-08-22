Гроші до Дня Незалежності — скільки пенсіонерів отримають виплати

Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta

До 33-ї річниці Незалежності України низка категорій громадян похилого віку отримають матеріальну допомогу. Доплати нарахують разом з основою сумою пенсії у серпні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Скільки пенсіонерів отримають доплати

Фонд включив у виплатні документи поточного місяця одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Її нарахують для 471 тисячі пенсіонерів.

Як зазначають у ПФУ, пенсіонерам нарахують допомогу автоматично, а от військовослужбовцям та іншим особам, які не є ветеранами війни, проходять службу і не є пенсіонерами — на підставі спеціально поданих заявок. Їм кошти надійдуть на рахунки частин, установ, організацій, де проходять військову службу.

Решті громадян, які мають право на виплати і які не є пенсіонерами та не служать, допомогу виплатять за зверненнями до Пенсійного фонду з документами, де підтверджуватиметься право на таку доплату, та інформацією про рахунок, відкритий в уповноваженій фінустанові.

У ПФУ наголосили, якщо громадяни не встигнуть звернутися за виплатами до кінця вересня, то право на допомогу втратять.

"Подати заявку чи заяву на разову грошову виплату до Дня Незалежності України можна до 1 жовтня 2024 року", — йдеться в повідомленні.

У 2024 році громадяни зможуть розраховувати на разову допомогу від 450 до 3,1 тис. гривень.

Виплати отримають:

особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

ветерани війни та особи, які працюють в спецумовах.

Детальніше, хто саме отримає додаткові виплати, можна дізнатися за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські родини, які раніше не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, мають право на виплати від УВКБ ООН. В одному з регіонів стартувала реєстрація на нову фінансову допомогу.

Також ми писали, що українцям буде доступна разова грошова допомога за міжнародною програмою. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.