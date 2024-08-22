Деньги ко Дню Независимости — сколько пенсионеров получат выплаты

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

К 33-й годовщине Независимости Украины ряд категорий пожилых людей получат материальную помощь. Доплаты начислят вместе с основой суммы пенсии в августе 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Сколько пенсионеров получат доплаты

Фонд включил в выплатные документы в текущем месяце единовременную денежную помощь ко Дню Независимости. Ее начислят для 471 тысячи пенсионеров.

Как отмечают в ПФУ, пенсионерам начислят помощь автоматически, а вот военнослужащим и другим лицам, не являющимся ветеранами войны, которые проходят службу и не являются пенсионерами — на основании специально поданных заявлений. Им средства поступят на счета частей, учреждений, организаций, где проходят военную службу.

Остальные граждане, имеющие право на выплаты и не являющимися пенсионерами и которые не несут службу, помощь выплатят по обращениям в Пенсионный фонд с документами, где будет подтверждаться право на такую доплату, и информацией о счете, открытом в уполномоченном финучреждении.

В ПФУ подчеркнули, что если граждане не успеют обратиться за выплатами до конца сентября, то право на помощь потеряют.

"Подать заявку или заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно до 1 октября 2024 года", — говорится в сообщении.

В 2024 году граждане могут рассчитывать на разовую помощь от 450 до 3,1 тыс. гривен.

Выплаты получат:

лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной;

ветераны войны и лица, работающие в спецусловиях.

Подробнее, кто получит дополнительные выплаты, можно узнать по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские семьи, ранее не получавшие денежную помощь от международных организаций, имеют право на выплаты от УВКБ ООН. В одном из регионов стартовала регистрация новой финансовой помощи.

Также мы писали, что украинцам будет доступна разовая денежная помощь по международной программе. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.