Денежная помощь ко Дню Независимости 2025 — будут ли выплачивать УБД

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ежегодно в Украине отмечают День Независимости и предоставляют одноразовую финансовую помощь некоторым гражданам по случаю праздника. Не станет исключением и 2025 год.

Редакция Новости.LIVE рассказывает, могут ли рассчитывать на денежную помощь украинцы, которые имеют удостоверение участника боевых действий (УБД).

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УБД и выплаты ко Дню Независимости — могут ли они претендовать на денежную помощь

Так, статья 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" наделяет участников боевых действий правом на получение разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины. Начисления осуществляются по следующим правилам:

если УБД уже вышел на пенсию, то выплату он получит в августе вместе с пенсией;

УБД, которые еще находятся в армии — по месту службы, если соответствующую заявку подаст воинская часть.

Для выплаты разовой денежной помощи гражданин, который не является пенсионером/не проходит службу, но работает, должен подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это можно сделать:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания);

по почте — на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Сколько начислят в 2025 году

Ветераны войны и другие категории украинцев в 2025 году получат от 450 до 3,1 тыс. гривен. Выплаты распределены так:

по 450 гривен выплатят участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

выплатят участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; по 650 гривен — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

— членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз; по 1 тысяче гривен — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей; по 3,1 тысячи гривен — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

А лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3,1 тысячи гривен;

II группы — 2,9 тысячи гривен;

III группы — 2,7 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, пострадавшим от российской вооруженной агрессии, выплачивают до 50 тысяч гривен. Программа доступна в одном из городов.

Также напомним, что гражданам с инвалидностью I-III групп из Черниговской области предоставят денежную помощь от гуманитарного фонда Украины (UHF). Подавать заявки можно до 21 июля 2025 года.