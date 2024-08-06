Гроші на День Незалежності — кому з українців слід подавати заяви

Виплати до 3 тис. грн — від українців чекають заяви на грошову допомогу
У серпні 2024 року держава виплатить одноразову грошову допомогу низці категорій громадян. Частині з них виплати, присвячені Дню Незалежності, нарахують на підставі спеціальних звернень.
Про це повідомляє видання НВ.
Які суми допомоги отримають українці до 24 серпня
Як зазначається, гроші призначені для особливих категорій громадян. Їх виплатять до державного свята, яке відзначають 24 серпня, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам, а також тим, хто має особливі заслуги.
Розміри виплат будуть різнитися — від 450 до 3,1 тис. гривень допомоги залежно від категорії громадян.
- для учасників війни, колишніх вʼязнів концтаборів та гетто, осіб, яких примусово вивезли на роботи, розмір виплат становитиме 450 грн;
- для членів сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій — 650 гривень;
- для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх вʼязнів концтаборів — 1 тис. гривень;
- для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи — 2,7 тис. гривень;
- для осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни другої групи — 2,9 тис. гривень;
- для тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб з першою групою інвалідності внаслідок війни — по 3,1 тис. гривень;
Кому необхідно писати заяви на виплати
Зокрема, кошти нарахують пенсіонерам разом із пенсією без необхідності додаткового звернення.
Водночас, заяви мають написати ветерани війни, які проходять службу, працюють, і ще не є пенсіонерами. Такій категорії громадян нарахують виплати на небюджетні рахунки військових частин, установ чи організацій. Це можна зробити на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Заяви прийматимуть тільки до 1 жовтня 2024 року, після чого право на відповідні виплати зникне.
Питання виплат до Дня Незалежності регулюють два закони:
- "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- "Про жертви нацистських переслідувань".
Що ще варто знати
Нагадаємо, Міжнародна організація "Всесвітня продовольча програма ООН в Україні" надасть грошову допомогу частині громадян у серпні. Гроші зможуть отримати пенсіонери з низькими виплатами.
Раніше ми писали, що в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів
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