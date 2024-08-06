Гроші на День Незалежності — кому з українців слід подавати заяви

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року держава виплатить одноразову грошову допомогу низці категорій громадян. Частині з них виплати, присвячені Дню Незалежності, нарахують на підставі спеціальних звернень.

Про це повідомляє видання НВ.

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Як зазначається, гроші призначені для особливих категорій громадян. Їх виплатять до державного свята, яке відзначають 24 серпня, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам, а також тим, хто має особливі заслуги.

Розміри виплат будуть різнитися — від 450 до 3,1 тис. гривень допомоги залежно від категорії громадян.

для учасників війни, колишніх вʼязнів концтаборів та гетто, осіб, яких примусово вивезли на роботи, розмір виплат становитиме 450 грн ;

; для членів сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій — 650 гривень ;

; для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх вʼязнів концтаборів — 1 тис. гривень ;

; для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи — 2,7 тис. гривень ;

; для осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни другої групи — 2,9 тис. гривень ;

; для тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб з першою групою інвалідності внаслідок війни — по 3,1 тис. гривень;

Кому необхідно писати заяви на виплати

Зокрема, кошти нарахують пенсіонерам разом із пенсією без необхідності додаткового звернення.

Водночас, заяви мають написати ветерани війни, які проходять службу, працюють, і ще не є пенсіонерами. Такій категорії громадян нарахують виплати на небюджетні рахунки військових частин, установ чи організацій. Це можна зробити на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Заяви прийматимуть тільки до 1 жовтня 2024 року, після чого право на відповідні виплати зникне.

Питання виплат до Дня Незалежності регулюють два закони:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародна організація "Всесвітня продовольча програма ООН в Україні" надасть грошову допомогу частині громадян у серпні. Гроші зможуть отримати пенсіонери з низькими виплатами.

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