Деньги на День Независимости — кому из украинцев следует подавать заявления

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года государство выплатит единовременную денежную помощь ряду категорий граждан. Части из них выплаты, посвященные Дню Независимости, начислят на основании специальных обращений.

Об этом сообщает издание НВ.

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Как отмечается, деньги предназначены для особых категорий граждан. Их выплатят к государственному празднику, который отмечается 24 августа, жертвам нацистских преследований, ветеранам, а также тем, кто имеет особые заслуги.

Размеры выплат будут различаться — от 450 до 3,1 тыс. гривен помощи в зависимости от категории граждан:

для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, лиц, принудительно вывезенных на работы, размер выплат составит 450 грн ;

; для членов семей погибших ветеранов войны и других категорий — 650 гривен ;

; для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних узников концлагерей — 1 тыс. гривен ;

; для лиц с инвалидностью в результате войны третьей группы — 2,7 тыс. гривен ;

; для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны второй группы — 2,9 тыс. гривен ;

; для тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лиц с первой группой инвалидности в результате войны — по 3,1 тыс. гривен;

Кому необходимо писать заявления на выплаты

В частности, средства будут начислены пенсионерам вместе с пенсией без необходимости дополнительного обращения.

В то же время, заявления должны написать ветераны войны, которые проходят службу, работают, и еще не являются пенсионерами. Такой категории граждан начислят выплаты на внебюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций. Это можно сделать на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Заявления будут приниматься только до 1 октября 2024 года, после чего право на соответствующие выплаты исчезнет.

Вопрос выплат ко Дню Независимости регулируют два закона:

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований".

Что еще стоит знать

Напомним, Международная организация "Всемирная продовольственная программа ООН в Украине" предоставит денежную помощь части граждан в августе. Деньги смогут получить пенсионеры с низкими выплатами.

Ранее мы писали, что в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов