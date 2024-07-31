Грошова допомога у серпні — українці можуть оформити виплати на дітей до 11 тис. грн

Українські діти без батьків. Фото: dw

У серпні 2024 року українці матимуть змогу подавати заяви на нову соціальну допомогу "Дитина не одна". Виплати призначені для дітей, щодо яких було встановлено факт відсутності батьківського піклування та не набули статусу дитини-сироти.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Право на виплати за програмою "Дитина не одна"

За даними Кабінету міністрів, з початку повномасштабної війни Росії проти України без батьківського піклування залишаються близько 4 тис. дітей щороку. Для того, щоб такі діти виховувалися в родинах, а не в інтернатах, у 2024 році запровадили програму "Дитина не одна".

Допомогу в рамках програми призначають для дітей, які не мають батьківського піклування, однак не отримали такий статус та перебувають у родичів, знайомих, прийомних сім'ях/дитячих будинках сімейного типу.

На додаткову грошову допомогу мають право діти, чиї батьки чи один з них:

померли/загинули, тоді як другий з них не здійснює виконання своїх прямих обовʼязків;

перебувають в окупації/оточенні;

розшукують як зниклих безвісти;

потрапили у полон;

позбавлені свободи російськими окупантами.

Важлива умова надання такої допомоги — постійне проживання в Україні громадянина, який прийняв дитину.

Розмір нових виплат на дітей

Оскільки процес оформлення документів для надання дитині соціального статусу забирає близько пів року, на цей період призначають таку допомогу.

Виплата надається:

громадянам, які тимчасово опікуються дитиною;

прийомним батькам;

батькам-вихователям.

Суми допомоги:

6407 грн — діти до 6 років;

7990 грн — діти від 6 до 18 років;

8970 грн — діти до 6 років з інвалідністю;

11 186 грн — діти від 6 до 18 років з інвалідністю.

Для цього треба подати заяву в органи соціального захисту, ЦНАПи чи виконавчі органи територіальних громад.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку 2024 року держава профінансує відпочинок українських дітей. Так, в рамках програми "єОздоровлення" можна отримати на придбання путівки 15,9 тис. грн.

Раніше ми писали, що Україна отримає від Міжнародного благодійного фонду "Карітас" 1,5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі. Завдяки цьому виплати зможуть отримати родини з кількох регіонів.