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Выплаты до 11 тыс. грн — кто получит новую помощь на детей

31 июля 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в августе — украинцы могут оформить выплаты на детей до 11 тыс. грн
Украинские дети без родителей. Фото: dw
Ксения Симонова - Редактор

В августе 2024 года украинцы смогут подавать заявления на новую социальную помощь "Ребенок не один". Выплаты предназначены для детей, относительно которых был установлен факт отсутствия родительской опеки и не получили статус ребенка-сироты.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Право на выплаты по программе "Ребенок не один"

По данным Кабинета министров, с начала полномасштабной войны России против Украины без родительской заботы остаются около 4 тыс. детей ежегодно. Для того, чтобы такие дети воспитывались в семьях, а не в интернатах, в 2024 году ввели программу "Ребенок не один".

Помощь в рамках программы назначают для детей, не имеющих родительской опеки, однако не получивших такой статус и находятся в родственников, знакомых, приемных семьях/детских домах семейного типа.

На дополнительную денежную помощь имеют право дети, чьи родители или один из них:

  • умерли/погибли, тогда как второй из них не осуществляет исполнение своих прямых обязанностей;
  • находятся в оккупации/окружении;
  • разыскивают как пропавших без вести;
  • попали в плен;
  • лишены свободы российскими оккупантами.

Важное условие предоставления такой помощи — постоянное проживание в Украине гражданина, принявшего ребенка.

Размер новых выплат на детей

Поскольку процесс оформления документов для предоставления ребенку социального статуса занимает около полугода, на этот период назначают такую помощь.

Выплата предоставляется:

  • гражданам, временно заботящимся о ребенке;
  • приемным родителям;
  • родителям-воспитателям.

Суммы пособия:

  • 6407 грн — дети до 6 лет;
  • 7990 грн — дети от 6 до 18 лет;
  • 8970 грн — дети до 6 лет с инвалидностью;
  • 11 186 грн — дети от 6 до 18 лет с инвалидностью.

Для этого нужно подать заявление в органы социальной защиты, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных громад.

Что еще стоит знать

Напомним, летом 2024 года государство профинансирует отдых украинских детей. Так, в рамках программы "єОздоровлення" можно получить на приобретение путевки 15,9 тыс. грн.

Ранее мы писали, что Украина получит от Международного благотворительного фонда "Каритас" 1,5 млн евро помощи на гуманитарные цели. Благодаря этому выплаты смогут получить семьи из нескольких регионов.

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