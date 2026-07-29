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Головна Фінанси Виплати для звільнених з полону: кому виплачують 45 000 гривень допомоги

Виплати для звільнених з полону: кому виплачують 45 000 гривень допомоги

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 18:00
Повернення з полону: як захиснику із Києва отримати 45 000 гривень
Звільненні з полону військовослужбовці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські захисники, після повернення з російського полону, отримують право на одноразову грошову допомогу, розмір якої становить 45 000 гривень. Виплати передбачені мешканцям Києва та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за програмою "Грошова допомога Захисникам і Захисницям, звільненим з полону".

Редакція Новини.LIVE пояснює, як отримати фіндопомогу та які документи для цього знадобляться. 

Кому нараховують 45 000 гривень допомоги та як отримати виплату

Місто у 2026 році виплачує допомогу:

  • колишнім військовополоненим з підтвердженим статусом Захисника чи Захисниці України; 
  • офіційно зареєстровані ВПО. 

Заяви на отримання грошей можна подати онлайн. Послуга доступна, зокрема, на Порталі послуг. Щоб зареєструвати заяву користувачу потрібно виконати 3 кроки:

  1. Авторизуватися на Порталі послуг.
  2. Заповнити онлайн-форми та завантажити необхідні документи.
  3. Підписати заяву електронним підписом.

Також реєстрацією на виплати займаються у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА та у Київ Мілітарі Хабі. Офлайн-заяви подаються особисто або через законного представника. 

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Як зареєструвати заявку на виплати

Для цього знадобляться документи, а саме:

  • копія паспорта або ID картки;
  • копія номера платника податків;
  • копія посвідчення учасника або інваліда внаслідок війни, або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • копія рішення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи, яким підтверджується факт перебування в полоні, або виписка з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи;
  • копія довідки про статус внутрішньо переміщеної особи;
  • номер соціального банківського рахунку — IBAN.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що звільненні з полону військові забезпечуються одноразовою державною допомогою у розмірі 100 000 гривень. Виплата надходить одразу після того, як офіційно встановлено факт перебування у полоні.

До того ж за кожен повний рік перебування в неволі держава нараховує ще по 100 000 гривень щорічної допомоги. Якщо ці гроші нараховували його родині, поки воїн був у полоні, то після його повернення право на виплати отримує вже безпосередньо він. 

Раніше Новини.LIVE пояснювали, що буде з грошовим забезпеченням військових у серпні 2026 року. Кардинальних змін у нарахуваннях не відбудеться. Мінімальна виплата складатиметься з двох частин — 20 000 і 10 000 гривень. 

Ще Новини.LIVE писали, як нараховують гроші військовослужбовцям, які переходять з однієї частини в іншу. Іноді з виплатою може виникнути затримка. В окремих випадках гроші можуть затримати. Тож важливо знати, чи можливо у такому разі претендувати на компенсацію. 

виплати фінансова допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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