Грошове забезпечення в ЗСУ: як нараховують "бойові" та чому затримують виплати

Український військовослужбовець на завданні. Фото: Новини.LIVE

В Україні грошове забезпечення військовослужбовця складається з основного окладу та доплат. Зокрема захисникам нараховують надбавки або "бойові", які надходять на картки окремим траншем. Однак не усі розуміють, хто та як визначає, яку суму отримує військовий, та чому гроші інколи довго не приходять.

Про те, як влаштований процес нарахування "бойових" та чому виплати можуть затримувати, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua, передають Новини.LIVE.

Як нараховують "бойові" військовослужбовцям

За словами фахівця, процес призначення та виплати додаткової грошової винагороди за участь у бойових діях складається з кількох послідовних етапів і зазвичай триває майже весь місяць:

Етап 1. Бойові розпорядження та ЖБД (1–5 числа)

Командування підрозділів опрацьовує інформацію щодо участі особового складу у виконанні бойових завдань. Для цього використовуються дані журналів бойових дій, бойових розпоряджень та інших службових документів.

На підставі зібраної інформації формуються накази про виплату додаткової винагороди у розмірах, передбачених законодавством, зокрема 30, 50 або 100 тисяч гривень.

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Етап 2. Кадри та фінвідділ бригади (5–10 числа)

Кадрові підрозділи звіряють інформацію з наказами по стройовій частині та уточнюють, чи не перебував військовослужбовець у статусі самовільного залишення частини, на лікуванні, евакуації або в інших обставинах, які можуть впливати на нарахування виплат.

Лише після завершення перевірки документи передаються до фінансової служби, де вносяться дані до спеціалізованих програм, формуються розрахункові документи та складається загальна заявка на фінансування.

Саме на цьому етапі завершується внутрішня підготовка документів у військовій частині та розпочинається процедура погодження на державному рівні.

Етап 3. Розгляд заявки Міністерством оборони (10–15 число)

Зведена заявка направляється до Міністерства оборони України.

Фахівці профільних департаментів відомства перевіряють обґрунтованість запиту, відповідність документів установленим вимогам та наявність бюджетного фінансування. Після погодження визначаються обсяги коштів, які будуть спрямовані конкретній військовій частині.

Етап 4. Державне казначейство (15–18 числа)

Після затвердження фінансування Міністерство оборони передає відповідні доручення Державній казначейській службі.

Казначейство здійснює перерахування бюджетних коштів на реєстраційні рахунки військової частини. Водночас надходження коштів на рахунок частини ще не означає їх автоматичне зарахування військовослужбовцям.

Етап 5. Формування відомостей (18–20 числа)

На цьому етапі фінансова служба готує фінальні платіжні документи та електронні реєстри.

Зокрема оформлюються:

платіжні доручення;

документи щодо сплати податків;

окремі реєстри для різних банків.

Після перевірки відповідальні посадові особи засвідчують документи електронними підписами та передають їх захищеними каналами зв'язку до банків.

Етап 6. Зарахування "бойових" на рахунки військовослужбовців

Отримавши платіжні документи, банки здійснюють розподіл коштів між особовими рахунками військовослужбовців.

Зазвичай цей процес триває від одного до двох робочих днів. Після завершення обробки платежів кошти стають доступними на банківських картках отримувачів.

Чому "бойові" не завжди виплачують вчасно

За словами представника фінансової служби, у більшості випадків затримки виникають не на етапі роботи банків або Державного казначейства.

Найчастіше причинами є:

несвоєчасне подання документів командирами підрозділів;

тривала перевірка списків кадровими органами;

виявлення помилок у документах;

необхідність доопрацювання або повторного погодження окремих даних.

Саме тому, якщо додаткова винагорода не надійшла до 25 числа місяця, найімовірніше затримка пов'язана з оформленням або перевіркою документів на початкових етапах процедури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки "бойових" отримають українські військовослужбовці у червні. Деяким захисникам нарахують накопичувальну доплату. Крім того, за наявності підстав бійцям виплатять оздоровчу та матеріальну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що виплати військовим на фронті хочуть підвищити до 460 000 гривень на місяць. Проте Євросоюз заборонив Україні використовувати кредит у 90 млрд євро на фінансування ЗСУ. Тож уряду доведеться шукати інші джерела фінансування.