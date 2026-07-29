Возвращение из плена: как защитнику из Киева получить 45 000 гривен

Выплаты освобожденным из плена: кому выплачивают 45 000 гривен помощи
Украинские защитники после возвращения из российского плена получают право на единовременную денежную помощь в размере 45 000 гривен. Выплаты предусмотрены жителям Киева и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в рамках программы "Денежная помощь Защитникам и Защитницам, освобожденным из плена".
Редакция Новини.LIVE объясняет, как получить финансовую помощь и какие документы для этого понадобятся.
Кому начисляют 45 000 гривен помощи и как получить выплату
В 2026 году город выплачивает помощь:
- бывшим военнопленным с подтвержденным статусом Защитника или Защитницы Украины;
- официально зарегистрированным ВПЛ.
Заявления на получение денег можно подать онлайн. Услуга доступна, в частности, на Портале услуг. Чтобы зарегистрировать заявление, пользователю необходимо выполнить 3 шага:
- Авторизоваться на Портале услуг.
- Заполнить онлайн-формы и загрузить необходимые документы.
- Подписать заявление электронной подписью.
Также регистрацией на выплаты занимаются в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА и в "Киев Милитари Хабе". Офлайн-заявления подаются лично или через законного представителя.
Как зарегистрировать заявку на выплаты
Для этого понадобятся документы, а именно:
- копия паспорта или ID-карты;
- копия номера налогоплательщика;
- копия удостоверения участника или инвалида вследствие войны, либо выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- копия решения Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы, подтверждающего факт пребывания в плену, или выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы;
- копия справки о статусе внутренне перемещенного лица;
- номер социального банковского счета — IBAN.
Что еще стоит знать
Напомним, что после освобождения из плена военнослужащие получают единовременную государственную помощь в размере 100 000 гривен. Выплата производится сразу после официального установления факта пребывания в плену.
Кроме того, за каждый полный год пребывания в плену государство начисляет еще по 100 000 гривен ежегодной помощи. Если эти деньги начислялись его семье, пока воин находился в плену, то после его возвращения право на выплаты получает уже непосредственно он сам.
Ранее Новини.LIVE объясняли, что будет с денежным обеспечением военных в августе 2026 года. Кардинальных изменений в начислениях не произойдет. Минимальная выплата будет состоять из двух частей — 20 000 и 10 000 гривен.
Еще Новини.LIVE писали о том, как начисляют деньги военнослужащим, переходящим из одной части в другую. Иногда с выплатой может возникнуть задержка. В отдельных случаях деньги могут задержать. Поэтому важно знать, можно ли в таком случае претендовать на компенсацию.