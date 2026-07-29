Возвращение из плена: как защитнику из Киева получить 45 000 гривен

Освобожденные из плена военнослужащие, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские защитники после возвращения из российского плена получают право на единовременную денежную помощь в размере 45 000 гривен. Выплаты предусмотрены жителям Киева и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в рамках программы "Денежная помощь Защитникам и Защитницам, освобожденным из плена".

Редакция Новини.LIVE объясняет, как получить финансовую помощь и какие документы для этого понадобятся.

Кому начисляют 45 000 гривен помощи и как получить выплату

В 2026 году город выплачивает помощь:

бывшим военнопленным с подтвержденным статусом Защитника или Защитницы Украины;

официально зарегистрированным ВПЛ.

Заявления на получение денег можно подать онлайн. Услуга доступна, в частности, на Портале услуг. Чтобы зарегистрировать заявление, пользователю необходимо выполнить 3 шага:

Авторизоваться на Портале услуг. Заполнить онлайн-формы и загрузить необходимые документы. Подписать заявление электронной подписью.

Также регистрацией на выплаты занимаются в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА и в "Киев Милитари Хабе". Офлайн-заявления подаются лично или через законного представителя.

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Как зарегистрировать заявку на выплаты

Для этого понадобятся документы, а именно:

копия паспорта или ID-карты;

копия номера налогоплательщика;

копия удостоверения участника или инвалида вследствие войны, либо выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

копия решения Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы, подтверждающего факт пребывания в плену, или выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы;

копия справки о статусе внутренне перемещенного лица;

номер социального банковского счета — IBAN.

Что еще стоит знать

Напомним, что после освобождения из плена военнослужащие получают единовременную государственную помощь в размере 100 000 гривен. Выплата производится сразу после официального установления факта пребывания в плену.

Кроме того, за каждый полный год пребывания в плену государство начисляет еще по 100 000 гривен ежегодной помощи. Если эти деньги начислялись его семье, пока воин находился в плену, то после его возвращения право на выплаты получает уже непосредственно он сам.

Ранее Новини.LIVE объясняли, что будет с денежным обеспечением военных в августе 2026 года. Кардинальных изменений в начислениях не произойдет. Минимальная выплата будет состоять из двух частей — 20 000 и 10 000 гривен.

Еще Новини.LIVE писали о том, как начисляют деньги военнослужащим, переходящим из одной части в другую. Иногда с выплатой может возникнуть задержка. В отдельных случаях деньги могут задержать. Поэтому важно знать, можно ли в таком случае претендовать на компенсацию.