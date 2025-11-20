Виплати для військових — кому передбачена додаткова допомога у 37 тис. грн

Військовослужбовці заповнюють документи. Фото: Armyinform

Деяким українським військовослужбовцям почнуть нараховувати додаткові виплати у розмірі 25 тис. грн та 12 тис. грн. Такі доплати є ініціативою однієї з міських держадміністрацій для посилення підтримки захисників та захисниць, які боронять країну від ворога.

Про це повідомляє профільний портал "Ветеран".

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе отримати 12 тис. грн допомоги

За інформацією видання, відповідний наказ, де прописані умови отримання компенсації, затверджено Міністерством юстиції.

Йдеться про надання додаткової фінансової підтримки киянам-захисникам та захисницям, а також їхнім рідним.

Ініціативу реалізують в рамках міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників і Захисниць України".

Зокрема, військовим та їхнім родинам буде доступна грошова допомога до 12 тис. грн на одну особу на відпочинок в різних регіонах країни. Кошти можна бути використати:

на готелі;

будинки відпочинку;

санаторно-курортні заклади.

Також гроші дозволятиметься спрямувати на покриття витрат за участь в автобусних турах "вихідного дня". Проте така виплата буде доступна, якщо військовий не скористається безплатною санаторно-курортною путівкою.

Для оформлення компенсації військовослужбовцю необхідно буде зібрати спеціальний пакет документів. А саме:

відповідну заяву;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи з підтвердженням статусу захисника;

документи, де вказані родинні зв’язки;

фінансові документи (чеки, квитанції) про витрати на відпочинок;

довідка про відсутність безкоштовної санаторно-курортної путівки;

реквізити рахунку банку.

Разова компенсація до 25 тис. грн

Військові зможуть розраховувати на разові компенсації до 25 тис. грн. Такі суми передбачені для тих, хто навчається у закладах вищої освіти за денною/заочною формою.

Виплату можна буде використати на покриття фінансових витрат за навчання. Проте оплатити освітні послуги можна буде виключно в межах фінансового року.

Військовослужбовцям необхідно буде заздалегідь підготувати такі документи:

заява щодо потреби у виплаті;

паспорт та податковий код;

документ з підтвердженням статусу захисника/захисниці;

договір між освітнім закладом та студентом;

договір щодо надання платних послуг;

довідка щодо завершення навчального року.

Подавати заяву на участь у програмі, а також отримати консультації можна за такими контактами:

Київ Мілітарі Хаб: вулиця Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36, тел.: 0800-300-633;

Департамент соціальної та ветеранської політики міськадміністрації: проспект Любомира Гузара, 7, кабінет №116, тел.: (044) 366-59-40.

Раніше ми писали, що наприкінці року деякі військові отримають одноразові винагороди та премії. Однак, виплати передбачені не для всіх.

Також повідомлялося, хто в грудні отримає додаткову суму коштів за підписання контракту. Зокрема, декому нарахують допомогу у 27 тис. грн.