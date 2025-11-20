Виплати для військових — кому передбачена додаткова допомога у 37 тис. грн

Виплати для військових — хто і де додатково отримає 37 тис. грн
Деяким українським військовослужбовцям почнуть нараховувати додаткові виплати у розмірі 25 тис. грн та 12 тис. грн. Такі доплати є ініціативою однієї з міських держадміністрацій для посилення підтримки захисників та захисниць, які боронять країну від ворога.
Про це повідомляє профільний портал "Ветеран".
Хто і де зможе отримати 12 тис. грн допомоги
За інформацією видання, відповідний наказ, де прописані умови отримання компенсації, затверджено Міністерством юстиції.
Йдеться про надання додаткової фінансової підтримки киянам-захисникам та захисницям, а також їхнім рідним.
Ініціативу реалізують в рамках міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників і Захисниць України".
Зокрема, військовим та їхнім родинам буде доступна грошова допомога до 12 тис. грн на одну особу на відпочинок в різних регіонах країни. Кошти можна бути використати:
- на готелі;
- будинки відпочинку;
- санаторно-курортні заклади.
Також гроші дозволятиметься спрямувати на покриття витрат за участь в автобусних турах "вихідного дня". Проте така виплата буде доступна, якщо військовий не скористається безплатною санаторно-курортною путівкою.
Для оформлення компенсації військовослужбовцю необхідно буде зібрати спеціальний пакет документів. А саме:
- відповідну заяву;
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документи з підтвердженням статусу захисника;
- документи, де вказані родинні зв’язки;
- фінансові документи (чеки, квитанції) про витрати на відпочинок;
- довідка про відсутність безкоштовної санаторно-курортної путівки;
- реквізити рахунку банку.
Разова компенсація до 25 тис. грн
Військові зможуть розраховувати на разові компенсації до 25 тис. грн. Такі суми передбачені для тих, хто навчається у закладах вищої освіти за денною/заочною формою.
Виплату можна буде використати на покриття фінансових витрат за навчання. Проте оплатити освітні послуги можна буде виключно в межах фінансового року.
Військовослужбовцям необхідно буде заздалегідь підготувати такі документи:
- заява щодо потреби у виплаті;
- паспорт та податковий код;
- документ з підтвердженням статусу захисника/захисниці;
- договір між освітнім закладом та студентом;
- договір щодо надання платних послуг;
- довідка щодо завершення навчального року.
Подавати заяву на участь у програмі, а також отримати консультації можна за такими контактами:
- Київ Мілітарі Хаб: вулиця Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36, тел.: 0800-300-633;
- Департамент соціальної та ветеранської політики міськадміністрації: проспект Любомира Гузара, 7, кабінет №116, тел.: (044) 366-59-40.
