Україна
Виплати для військових — хто і де додатково отримає 37 тис. грн

Виплати для військових — хто і де додатково отримає 37 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:25
Виплати для військових — кому передбачена додаткова допомога у 37 тис. грн
Військовослужбовці заповнюють документи. Фото: Armyinform

Деяким українським військовослужбовцям почнуть нараховувати додаткові виплати у розмірі 25 тис. грн та 12 тис. грн. Такі доплати є ініціативою однієї з міських держадміністрацій для посилення підтримки захисників та захисниць, які боронять країну від ворога.

Про це повідомляє профільний портал "Ветеран"

Читайте також:

Хто і де зможе отримати 12 тис. грн допомоги

За інформацією видання, відповідний наказ, де прописані умови отримання компенсації, затверджено Міністерством юстиції.

Йдеться про надання додаткової фінансової підтримки киянам-захисникам та захисницям, а також їхнім рідним. 

Ініціативу реалізують в рамках міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників і Захисниць України".

Зокрема, військовим та їхнім родинам буде доступна грошова допомога до 12 тис. грн на одну особу на відпочинок в різних регіонах країни. Кошти можна бути використати:

  • на готелі;
  • будинки відпочинку;
  • санаторно-курортні заклади.

Також гроші дозволятиметься спрямувати на покриття витрат за участь в автобусних турах "вихідного дня". Проте така виплата буде доступна, якщо військовий не скористається безплатною санаторно-курортною путівкою.

Для оформлення компенсації військовослужбовцю необхідно буде зібрати спеціальний пакет документів. А саме:

  • відповідну заяву;
  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документи з підтвердженням статусу захисника;
  • документи, де вказані родинні зв’язки;
  • фінансові документи (чеки, квитанції) про витрати на відпочинок;
  • довідка про відсутність безкоштовної санаторно-курортної путівки;
  • реквізити рахунку банку.

Разова компенсація до 25 тис. грн

Військові зможуть розраховувати на разові компенсації до 25 тис. грн. Такі суми передбачені для тих, хто навчається у закладах вищої освіти за денною/заочною формою. 

Виплату можна буде використати на покриття фінансових витрат за навчання. Проте оплатити освітні послуги можна буде виключно в межах фінансового року.

Військовослужбовцям необхідно буде заздалегідь підготувати такі документи:

  • заява щодо потреби у виплаті;
  • паспорт та податковий код;
  • документ з підтвердженням статусу захисника/захисниці;
  • договір між освітнім закладом та студентом;
  • договір щодо надання платних послуг;
  • довідка щодо завершення навчального року.

Подавати заяву на участь у програмі, а також отримати консультації можна за такими контактами:

  • Київ Мілітарі Хаб: вулиця Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36, тел.: 0800-300-633; 
  • Департамент соціальної та ветеранської політики міськадміністрації: проспект Любомира Гузара, 7, кабінет №116, тел.: (044) 366-59-40.

Раніше ми писали, що наприкінці року деякі військові отримають одноразові винагороди та премії. Однак, виплати передбачені не для всіх.  

Також повідомлялося, хто в грудні отримає додаткову суму коштів за підписання контракту. Зокрема, декому нарахують допомогу у 27 тис. грн.  

виплати ЗСУ гроші допомога військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
