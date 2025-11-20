Выплаты для военных — кому предусмотрена дополнительная помощь в 37 тыс. грн

Выплаты для военных — кто и где дополнительно получит 37 тыс. грн
Некоторым украинским военнослужащим начнут начислять дополнительные выплаты в размере 25 тыс. грн и 12 тыс. грн. Такие доплаты являются инициативой одной из городских госадминистраций для усиления поддержки защитников и защитниц, которые защищают страну от врага.
Об этом сообщает профильный портал "Ветеран".
Кто и где сможет получить 12 тыс. грн помощи
По информации издания, соответствующий приказ, где прописаны условия получения компенсации, утвержден Министерством юстиции.
Речь идет о предоставлении дополнительной финансовой поддержки киевлянам-защитникам и защитницам, а также их родным.
Инициативу реализуют в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины".
В частности, военным и их семьям будет доступна денежная помощь до 12 тыс. грн на одного человека на отдых в разных регионах страны. Средства можно будет использовать:
- на гостиницы;
- дома отдыха;
- санаторно-курортные учреждения.
Также деньги будет разрешено направить на покрытие расходов за участие в автобусных турах "выходного дня". Однако такая выплата будет доступна, если военный не воспользуется бесплатной санаторно-курортной путевкой.
Для оформления компенсации военнослужащему необходимо будет собрать специальный пакет документов. А именно:
- соответствующее заявление;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- документы с подтверждением статуса защитника;
- документы, где указаны родственные связи;
- финансовые документы (чеки, квитанции) о расходах на отдых;
- справка об отсутствии бесплатной санаторно-курортной путевки;
- реквизиты счета банка.
Разовая компенсация до 25 тыс. грн
Военные смогут рассчитывать на разовые компенсации до 25 тыс. грн. Такие суммы предусмотрены для тех, кто учится в учреждениях высшего образования на дневной/заочной форме.
Выплату можно будет использовать на покрытие финансовых расходов за обучение. Однако оплатить образовательные услуги можно будет исключительно в пределах финансового года.
Военнослужащим нужно будет заранее подготовить следующие документы:
- заявление о необходимости в выплате;
- паспорт и налоговый код;
- документ с подтверждением статуса защитника/защитницы;
- договор между образовательным учреждением и студентом;
- договор о предоставлении платных услуг;
- справка о завершении учебного года.
Подавать заявление на участие в программе, а также получить консультации можно по следующим контактам:
- Киев Милитари Хаб: улица Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36, тел.: 0800-300-633;
- Департамент социальной и ветеранской политики горадминистрации: проспект Любомира Гузара, 7, кабинет №116, тел.: (044) 366-59-40.
Ранее мы писали, что в конце года некоторые военные получат единовременные вознаграждения и премии. Однако, выплаты предусмотрены не для всех.
Также сообщалось, кто в декабре получит дополнительную сумму средств за подписание контракта. В частности, некоторым начислят помощь в 27 тыс. грн.
