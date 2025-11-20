Видео
Україна
Видео

Выплаты для военных — кто и где дополнительно получит 37 тыс. грн

Дата публикации 20 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:25
Выплаты для военных — кому предусмотрена дополнительная помощь в 37 тыс. грн
Военнослужащие заполняют документы. Фото: Armyinform

Некоторым украинским военнослужащим начнут начислять дополнительные выплаты в размере 25 тыс. грн и 12 тыс. грн. Такие доплаты являются инициативой одной из городских госадминистраций для усиления поддержки защитников и защитниц, которые защищают страну от врага.

Об этом сообщает профильный портал "Ветеран".

Кто и где сможет получить 12 тыс. грн помощи

По информации издания, соответствующий приказ, где прописаны условия получения компенсации, утвержден Министерством юстиции.

Речь идет о предоставлении дополнительной финансовой поддержки киевлянам-защитникам и защитницам, а также их родным.

Инициативу реализуют в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины".

В частности, военным и их семьям будет доступна денежная помощь до 12 тыс. грн на одного человека на отдых в разных регионах страны. Средства можно будет использовать:

  • на гостиницы;
  • дома отдыха;
  • санаторно-курортные учреждения.

Также деньги будет разрешено направить на покрытие расходов за участие в автобусных турах "выходного дня". Однако такая выплата будет доступна, если военный не воспользуется бесплатной санаторно-курортной путевкой.

Для оформления компенсации военнослужащему необходимо будет собрать специальный пакет документов. А именно:

  • соответствующее заявление;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документы с подтверждением статуса защитника;
  • документы, где указаны родственные связи;
  • финансовые документы (чеки, квитанции) о расходах на отдых;
  • справка об отсутствии бесплатной санаторно-курортной путевки;
  • реквизиты счета банка.

Разовая компенсация до 25 тыс. грн

Военные смогут рассчитывать на разовые компенсации до 25 тыс. грн. Такие суммы предусмотрены для тех, кто учится в учреждениях высшего образования на дневной/заочной форме.

Выплату можно будет использовать на покрытие финансовых расходов за обучение. Однако оплатить образовательные услуги можно будет исключительно в пределах финансового года.

Военнослужащим нужно будет заранее подготовить следующие документы:

  • заявление о необходимости в выплате;
  • паспорт и налоговый код;
  • документ с подтверждением статуса защитника/защитницы;
  • договор между образовательным учреждением и студентом;
  • договор о предоставлении платных услуг;
  • справка о завершении учебного года.

Подавать заявление на участие в программе, а также получить консультации можно по следующим контактам:

  • Киев Милитари Хаб: улица Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36, тел.: 0800-300-633;
  • Департамент социальной и ветеранской политики горадминистрации: проспект Любомира Гузара, 7, кабинет №116, тел.: (044) 366-59-40.

Ранее мы писали, что в конце года некоторые военные получат единовременные вознаграждения и премии. Однако, выплаты предусмотрены не для всех.

Также сообщалось, кто в декабре получит дополнительную сумму средств за подписание контракта. В частности, некоторым начислят помощь в 27 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
