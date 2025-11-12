Виплати в ЗСУ — хто отримає право на додаткові винагороди та премії у грудні

Українські військовослужбовці. Фото: 37 ОБрМП

Із 1 грудня 2025 року деяким військовослужбовцям Збройних сил передбачене нарахування грошового забезпечення разом з одноразовими винагородами, доплатами та преміями. Відомо, кому передбачені додаткові виплати наприкінці року.

Відповідні правила прописані у наказі №260 оборонного відомства.

Нюанси нарахування армійських зарплат у грудні

Виплати в українській армії складаються не лише з посадового окладу, а й із різноманітних доплат, які в деяких випадках можуть перевищувати його в рази. Для бійців, які воюють у "гарячих точках", на відповідні додаткові нарахування може припадати основна частина щомісячного доходу.

Як правило, грошове забезпечення містить такі складові:

щомісячну основну виплату (посадовий оклад, що залежить від звання і посади);

щомісячне додаткове нарахування (доплати, надбавки, інші види фінпідтримки);

одноразову винагороду, матеріальну допомогу, премії.

Мінімальний розмір грошового забезпечення для військових у грудні становитиме понад 20 тис. грн. Кінцева сума залежатиме від особистих досягнень військовослужбовця, зокрема, у разі виконання завдань у самому епіцентрі боїв передбачаються найвищі виплати.

Хто отримає право на додаткову винагороду та премію у грудні

Наприкінці року захисники, які сумлінно виконують обов’язки та залучені до бойових завдань, отримають до гарантованого окладу значні додаткові доплати. Такий підхід є фінансовим стимулом та підтримкою для тих, хто щодня піддає ризику своє життя на фронті.

Так, відповідно до урядової постанови №168, бійці, залучені до виконання бойових чи спецзавдань, отримають право на додаткову одноразову грошову винагороду. Сума різнитиметься залежно від локації, ступеня ризику та складності несення служби:

у розмірі 30 тис. грн — у зв'язку з виконанням завдань відповідно до бойового наказу/розпорядження;

у розмірі 50 тис. грн — у зв'язку зі службою у складі органів військового управління, штабів угруповань військ чи тактичних груп, включно з пунктами управління оперативно-стратегічних угруповань, а також у командуваннях/штабах частин, навіть поза локаціями бойових дій;

у розмірі 100 тис. грн — у зв'язку з безпосереднім залученням до виконання бойових дій чи спецзавдань, пов’язаних із відсіччю російської агресії, захистом держави та громадян.

Також дехто отримає одноразову винагороду у розмірі 70 тис. грн, яка передбачена за кожні 30 днів виконання бойових або спецзавдань.

Окрім того, наступного місяця військові отримають премії. Їх виплачують щомісяця мінімально у 10% від окладу. Розмір прив'язаний до дисциплінованості бійців та результативності виконання військових обов’язків.

Сума виплати може зменшуватися у разі порушень дисципліни:

на 10% — за наявності догани командира;

на 20% — суворої догани;

на 40% — двох доган;

на 50% — трьох доган.

