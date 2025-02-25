Виплати в ЗСУ — що треба знати про винагороду у 70 тис. грн

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил мають право на одноразову грошову винагороду у 70 тис. гривень до основного окладу. Її призначення та механізм обрахунку мають свої особливості.

Про це повідомляє профільне видання "АрміяInform".

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Хто з бійців має право на винагороду у 70 тис. грн

Додаткову грошову винагороду у 70 тис. гривень запровадили у 2024 році. На неї мають право військовослужбовці, які безпосередньо виконують бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з противником, або в тилу. А саме:

у разі виконання бойових/спеціальних дій на лінії зіткнення на відстані виконання завдань військовою частиною/підрозділом, першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу/контратаки до ротного опорного пункту (включно);

у випадку виконання бойових/спеціальних дій на окупованій противником території;

у разі виконання бойових/спеціальних дій на території між позиціями Сил оборони та ворожими позиціями в районах проведення бойових дій;

у випадку виконання бойових/спеціальних дій на ворожій території (зокрема, на Курському напрямку).

Порядок нарахування доплати

Попри те, що в урядовій постанові винагорода у 70 тис. грн називається "одноразовою", однак на ділі є багаторазовою. Її можна отримувати кілька разів.

Відповідна надбавка працює за накопичувальною системою за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Так, якщо боєць перебував на "нулі" 15 днів у лютому та 15 днів у березні, то в квітні нарахують суму у 70 тис. грн.

Проте, у разі наявності 18 днів березні — у квітні все одно призначать 70 тис. грн, а три дні зарахують до наступної виплати. І так щоразу по 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання військових завдань.

"Виконання таких завдань має бути підтвердженим на підставі бойового наказу, журналу бойових дій, або бойового донесення, та рапорта командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем", — повідомляють експерти.

У разі переведення чи відрядження до іншої частини військовослужбовця, то остання повинна буде вести облік днів виконання завдань та передавати у штатну частину, де служить військовий.

Далі вона на основі цієї інформації видасть відповідний наказ про нарахування виплати. Такі відомості, як правило, мають передавати до 5 числа щомісяця.

Тобто, якщо у березні військовий накопичить 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення, то до 5 квітня така інформація має бути передана у штатну частину для призначення виплати.

Таким чином, окрім окладу (20-25 тис. грн) і бойових (100 тис. грн), військові ще можуть отримувати 70 тис. грн.

Раніше писали, як часто виплачується матеріальна допомога військовослужбовцям. Зокрема, один раз на рік вони мають право на отримання фіндопомоги на вирішення побутових проблем.

Також повідомляли про три підстави для виплати розміром 30 тис. грн для військовослужбовців. Бійці ЗСУ мають право на таку винагороду раз на місяць.