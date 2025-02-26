Выплаты родственникам бойцов в 2025 году — кому вдвое сократили сумму

Пачка денег в руках. Фото: Unsplush

Родные пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил или тех, которые попали в плен, начнут получать значительно меньшие выплаты в 2025 году. Речь идет о сокращении денежной помощи фактически вдвое.

Об этом рассказали специалисты на портале "Юристи.ua" в разделе "Военное право".

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Как отмечается, с 1 февраля вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", согласно которым семьи пропавших без вести бойцов ВСУ или тех, которые попали в плен, будут получать существенно меньшие выплаты.

Изменения в законе предусматривают, что родные военнослужащих, которые получали денежное обеспечение пропавшего бойца, будут иметь только 50% от предыдущей суммы, вторую часть заморозят на счету.

"Остальное будет депонировано (фактически "заморожено") на счету воинской части, где служил военнослужащий", — говорится в пояснении.

Деньги будут заморожены до момента появления военного или же признания погибшим. В таком случае на депонированную сумму ждет два варианта:

деньги выплатят военнослужащему;

средства включат в состав его наследства.

Как начнут распределять выплаты между родными

Юристы отметили, что ранее полную сумму выплаты ежемесячно должна была получать жена или муж таких военных, несмотря на то, что у защитника или защитницы могли быть родители и дети.

При этом военные имеют право составлять личное распоряжение и самостоятельно решать, кто именно может претендовать на выплаты, если пропадут без вести или попадут в плен.

С 1 февраля, в случае отсутствия такого распоряжения, деньги выплачиваются иначе. А именно: 50% суммы денежного обеспечения распределяют равными долями между представителями первой очереди родственников:

жена (муж);

законный представитель несовершеннолетних детей;

дети из числа лиц с инвалидностью с детства или их законные представители;

родители военных, кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав.

"Для отказа от выплаты в пользу другого лица необходимо писать заявление", — добавили юристы.

Ранее мы рассказывали, что военные имеют право на дополнительное денежное вознаграждение в 70 тыс. грн. Такую выплату, введенную в 2024 году, получат военнослужащие, которые выполняют боевые или спецзадания на линии соприкосновения с противником или в тылу.

Также сообщали, как часто должна выплачиваться материальная помощь бойцам ВСУ. Раз в год военнослужащие могут воспользоваться правом получения выплат на решение "бытовых проблем".