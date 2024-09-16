Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году arrow

Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

16 сентября 2024 09:44
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Германии — какие суммы получают украинцы в 2024 году
Украинцы в Германии. Фото: dyvys.info
Ксения Симонова - Редактор

Власти Германии продолжают оказывать финансовую поддержку украинским гражданам, получившим временную защиту. Известно, какие суммы предусмотрены в 2024 году.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

Читайте также:

Право украинцев на пребывание в Германии

С началом полномасштабной войны в Украине в Германию выехало более 1,143 млн украинских беженцев (около 350 тысяч — несовершеннолетние), где получили временную защиту и право на социальную поддержку. Однако к середине февраля 2024 года их количество несколько уменьшилось.

Граждане Украины могут в дальнейшем въезжать в эту страну без визы, используя:

  • биометрический загранпаспорт, ID-карту;
  • свидетельство о рождении для детей.

По правилам, в первые 90 дней пребывания власти не требуют регистрации, однако по истечении этого срока нужно оформить статус временной защиты или покинуть страну.

Какие суммы помощи оказывают беженцам в 2024-м

Беженцы из Украины в Германии получают материальную помощь (Bürgergeld) наравне с гражданами Германии. Ее выплачивает центр занятости как базовое обеспечение соискателей работы.

Важный аспект соответствующей программы — власть гарантирует каждому оказавшемуся в затруднительной ситуации гражданину, не способному себя удерживать, право на получение господдержки.

В 2024-м размер выплат по программе соцпомощи для украинских граждан вырос на 12%. Повышение коснулось как одиноких взрослых, так и семей с детьми.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере до 563 евро (26 тыс. гривен) в зависимости от возраста и статуса. Гражданам предоставляют следующие суммы ежемесячно:

  • одиноким взрослым и родителям-одиночкам — 563 евро (25,86 тыс. грн);
  • совершеннолетним гражданам — 506 евро (23,24 тыс. грн);
  • детям 14-17 лет — 471 евро (21,59 тыс. грн);
  • детям 6-13 лет — 390 евро (17,88 тыс. грн);
  • детям до 5 лет — 357 евро (16,37 тыс. грн).

Повысилась сумма выплат на школьные принадлежности для детей: в первом полугодии выплачивалось 130 евро (5,96 тыс. грн), а во втором — 65 евро (2,98 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года власти Чехии существенно усилили контроль за беженцами из Украины с временной защитой. Меры призваны предотвратить злоупотребления с социальной помощью.

Также мы писали, что правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.

Германия выплаты финансовая помощь беженцы материальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:34 Оккупанты за сутки 14 раз ударили по Харьковщине — есть много раненых и погибший

10:19 Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

10:19 В Украине стремительно дорожает популярный вид мяса — новые цены

10:08 Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь

09:54 Первый гол Довбика за Рому — как отреагировали итальянские болельщики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:52 Атака дронов на Киевщину — из-за падения обломков есть раненая

09:47 Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

09:44 Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

09:30 Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

09:24 Второе покушение — Байден поручил усилить охрану Трампа

10:34 Оккупанты за сутки 14 раз ударили по Харьковщине — есть много раненых и погибший

10:19 Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

10:19 В Украине стремительно дорожает популярный вид мяса — новые цены

10:08 Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь

09:54 Первый гол Довбика за Рому — как отреагировали итальянские болельщики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:52 Атака дронов на Киевщину — из-за падения обломков есть раненая

09:47 Не пренебрегайте тревогами – россияне вывели корабль в Черное море

09:44 Выплаты беженцам в Германии — какие суммы получают в 2024 году

09:30 Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

09:24 Второе покушение — Байден поручил усилить охрану Трампа

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации