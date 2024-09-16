Беженцы в Германии — какие суммы получают украинцы в 2024 году

Украинцы в Германии. Фото: dyvys.info

Власти Германии продолжают оказывать финансовую поддержку украинским гражданам, получившим временную защиту. Известно, какие суммы предусмотрены в 2024 году.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Право украинцев на пребывание в Германии

С началом полномасштабной войны в Украине в Германию выехало более 1,143 млн украинских беженцев (около 350 тысяч — несовершеннолетние), где получили временную защиту и право на социальную поддержку. Однако к середине февраля 2024 года их количество несколько уменьшилось.

Граждане Украины могут в дальнейшем въезжать в эту страну без визы, используя:

биометрический загранпаспорт, ID-карту;

свидетельство о рождении для детей.

По правилам, в первые 90 дней пребывания власти не требуют регистрации, однако по истечении этого срока нужно оформить статус временной защиты или покинуть страну.

Какие суммы помощи оказывают беженцам в 2024-м

Беженцы из Украины в Германии получают материальную помощь (Bürgergeld) наравне с гражданами Германии. Ее выплачивает центр занятости как базовое обеспечение соискателей работы.

Важный аспект соответствующей программы — власть гарантирует каждому оказавшемуся в затруднительной ситуации гражданину, не способному себя удерживать, право на получение господдержки.

В 2024-м размер выплат по программе соцпомощи для украинских граждан вырос на 12%. Повышение коснулось как одиноких взрослых, так и семей с детьми.

Речь идет о ежемесячных выплатах в размере до 563 евро (26 тыс. гривен) в зависимости от возраста и статуса. Гражданам предоставляют следующие суммы ежемесячно:

одиноким взрослым и родителям-одиночкам — 563 евро (25,86 тыс. грн);

совершеннолетним гражданам — 506 евро (23,24 тыс. грн);

детям 14-17 лет — 471 евро (21,59 тыс. грн);

детям 6-13 лет — 390 евро (17,88 тыс. грн);

детям до 5 лет — 357 евро (16,37 тыс. грн).

Повысилась сумма выплат на школьные принадлежности для детей: в первом полугодии выплачивалось 130 евро (5,96 тыс. грн), а во втором — 65 евро (2,98 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года власти Чехии существенно усилили контроль за беженцами из Украины с временной защитой. Меры призваны предотвратить злоупотребления с социальной помощью.

Также мы писали, что правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.