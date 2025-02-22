Выплаты по безработице в Польше и Болгарии — как оформить пособие

Человек считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Граждане Украины могут оформить выплаты по безработице находясь в европейских странах, если подтвердят свой страховой стаж. Сделать это можно в Государственном центре занятости.

Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

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Оформить финпомощь можно:

в Польше;

в Эстонии;

в Латвии;

в Болгарии.

Как отмечается, с этими странами Украина подписала соглашения о взаимном признании страхового стажа, поэтому когда украинцы работали в других государствах, этот период учитывается в страховой стаж для определения размера пособия по безработице.

Но процедура, во время которой подтверждается страховой стаж граждан, отличается от украинской. Например, в Польше заявителю нужно предоставить компетентному учреждению, в который он обратиться за пособием по безработице, справку на формуляре UA/PL "Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице". Именно благодаря этому документу можно подтвердить страховой стаж в другом государстве.

В Болгарии государственный центр занятости выдаст документ о страховом (трудовом) стаже в Украине (УКР/БГ 3), если получит запрос от компетентных органов.

В Эстонии и Латвии эту информацию предоставляют в форме ответов на запросы.

Как подтвердить страховой стаж для выплат по безработице

В Государственный центр занятости надо отправить пакет документов:

официальный запрос;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в Украине;

сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (предоставляется Пенсионным фондом Украины (ПФУ) онлайн на запрос гражданина);

подтверждение адреса зарегистрированного места жительства;

подтверждение изменения предыдущей фамилии или имени (при необходимости).

Отметим, что в 2025 году на рынке труда в Украине не будет хватать полмиллиона работников. Как пояснил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, больше всего работодатели будут нуждаться в квалифицированных рабочих.

Также мы рассказывали, что украинцам, которые зарегистрировались на бирже труда, чтобы найти работу, будут выплачивать большую денежную помощь. Выплаты выросли, поскольку изменился показатель минимальной зарплаты.