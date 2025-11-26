Відео
Україна
Головна Фінанси Виплата "Зимової підтримки" — Укрпошта оновила правила доставки

Виплата "Зимової підтримки" — Укрпошта оновила правила доставки

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 10:39
Оновлено: 10:49
Укрпошта розширила "Зимову підтримку" на всі села України, включно з прифронтовими
Жінка біля стенда Укрпошти. Фото: Телеграм Ігоря Смілянського

Укрпошта оновила умови програми "Зимова підтримка": тепер допомогу зможуть отримати мешканці всіх українських сіл, включно з прифронтовими громадами. Йдеться і про населені пункти, де людям часто більше нікуди звернутися по базові послуги, окрім пошти та рятувальників.

Про це заявив керівник компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Читайте також:

Як працює "Зимова підтримка" після оновлення

Отримати виплату можна у стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти — загалом понад 1 850 точок.

Смілянський зазначив, що вже 25 листопада програмою скористалися тисячі людей.

"Учора тисячі людей, зокрема на прифронтових територіях  Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Запоріжжя тощо,  змогли завдяки Укрпошті скористатися програмою "Зимова підтримка". Хтось придбав продукти, хтось сплатив комунальні, а хтось — передплатив українську пресу. У будь-якому разі маємо тисячі людей, чий настрій нам учора вдалося трохи покращити", — йдеться в повідомленні Смілянського.

Покриття всієї країни 

З 25 листопада "Зимова підтримка" поширюється на всі села України, а допомога доступна у понад 26 тисячах точок присутності.

Йдеться і про населені пункти, де, окрім Укрпошти, працюють лише ЗСУ та ДСНС, як-от Оріхів чи Білопілля.

"Є лише одна компанія в Україні, яка може зробити "Зимову підтримку" справді інклюзивною — це Укрпошта. Ми прийдемо додому, якщо людина має інвалідність, і довеземо підтримку навіть у село з трьома мешканцями на прифронтовій Харківщині", — наголосив Смілянський.

На прифронтових територіях ще очікують на додаткові списки отримувачів, щоб всі охоплені програмою люди отримали свої виплати до свят.

Хто може оформити "Зимову підтримку"

Програма орієнтована на найбільш вразливі категорії населення, зокрема:

  •  пенсіонерів, у тому числі маломобільних;
  •  людей з інвалідністю;
  •  мешканців прифронтових територій і сільських населених пунктів.

Подати заяву можна з 18 листопада до 24 грудня.

Термін використання коштів

  •  Якщо пенсія чи інші соцвиплати нараховані автоматично через Укрпошту, витратити ці кошти можна до 25 грудня 2025 року.
  • Якщо заявку на "Зимову підтримку" оформили у відділенні, скористатися коштами можна до 25 січня 2026 року.
  • Остаточний термін використання грошей за програмою — 30 червня 2026 року.

Як ми повідомляли раніше, клієнти державного "Ощадбанку" можуть подати запити на тисячу гривень за урядовою програмою "Зимова підтримка" без мобільного застосунку "Дія". Замовити нарахування виплат можна у відділенні пошти. 

Також ми розібралися, чи вплине "Зимова підтримка" на отримання субсидії

Укрпошта послуги гроші фронт підтримка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
