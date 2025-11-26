Укрпошта расширила "Зимнюю поддержку" на все села Украины, включая прифронтовые

Выплата "зимней поддержки" — Укрпошта обновила правила доставки
Укрпошта обновила условия программы "Зимняя поддержка" — теперь помощь смогут получить жители всех украинских сел, включая прифронтовые громады.
Речь идет и о населенных пунктах, где людям часто больше некуда обратиться за базовыми услугами, кроме почты и спасателей. Об этом заявил руководитель компании "Укрпошта" Игорь Смелянский.
Как работает "Зимняя поддержка" после обновления
Получить выплату можно в стационарных и передвижных отделениях Укрпошты — всего более 1 850 точек.
Смелянский отметил, что уже 25 ноября программой воспользовались тысячи людей.
"Вчера тысячи людей, в частности на прифронтовых территориях — Славянск, Краматорск, Дружковка, Запорожье и т.д., — смогли благодаря Укрпоште воспользоваться программой "Зимняя поддержка". Кто-то приобрел продукты, кто-то оплатил коммунальные, а кто-то — выписал украинскую прессу. В любом случае имеем тысячи людей, чье настроение нам вчера удалось немного улучшить", — говорится в сообщении Смелянского.
Покрытие всей страны
С 25 ноября "Зимняя поддержка" распространяется на все села Украины, а помощь доступна в более 26 тысячах точек присутствия.
Речь идет и о населенных пунктах, где, кроме Укрпошты, работают только ВСУ и ГСЧС, например Орехов или Белополье.
"Есть только одна компания в Украине, которая может сделать "Зимнюю поддержку" действительно инклюзивной — это Укрпочта. Мы придем домой, если человек имеет инвалидность, и довезем поддержку даже в село с тремя жителями на прифронтовой Харьковщине", — подчеркнул Смелянский.
На прифронтовых территориях еще ожидают дополнительные списки получателей, чтобы все охваченные программой люди получили свои выплаты к праздникам.
Кто может оформить "Зимнюю поддержку"
Программа ориентирована на наиболее уязвимые категории населения, в частности:
- пенсионеров, в том числе маломобильных;
- людей с инвалидностью;
- жителей прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.
Подать заявление можно с 18 ноября до 24 декабря.
Срок использования средств
- Если пенсия или другие соцвыплаты начислены автоматически через Укрпошту, потратить эти средства можно до 25 декабря 2025 года.
- Если заявку на "Зимнюю поддержку" оформили в отделении, воспользоваться средствами можно до 25 января 2026 года.
- Окончательный срок использования денег по программе — 30 июня 2026 года.
