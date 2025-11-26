Видео
Видео

Выплата "зимней поддержки" — Укрпошта обновила правила доставки

Дата публикации 26 ноября 2025 10:39
обновлено: 10:49
Укрпошта расширила "Зимнюю поддержку" на все села Украины, включая прифронтовые
Женщина возле стенда Укрпошты. Фото: Телеграм Игоря Смелянского

Укрпошта обновила условия программы "Зимняя поддержка" — теперь помощь смогут получить жители всех украинских сел, включая прифронтовые громады.

Речь идет и о населенных пунктах, где людям часто больше некуда обратиться за базовыми услугами, кроме почты и спасателей. Об этом заявил руководитель компании "Укрпошта" Игорь Смелянский.

Читайте также:

Как работает "Зимняя поддержка" после обновления

Получить выплату можно в стационарных и передвижных отделениях Укрпошты — всего более 1 850 точек.

Смелянский отметил, что уже 25 ноября программой воспользовались тысячи людей.

"Вчера тысячи людей, в частности на прифронтовых территориях — Славянск, Краматорск, Дружковка, Запорожье и т.д., — смогли благодаря Укрпоште воспользоваться программой "Зимняя поддержка". Кто-то приобрел продукты, кто-то оплатил коммунальные, а кто-то — выписал украинскую прессу. В любом случае имеем тысячи людей, чье настроение нам вчера удалось немного улучшить", — говорится в сообщении Смелянского.

Покрытие всей страны

С 25 ноября "Зимняя поддержка" распространяется на все села Украины, а помощь доступна в более 26 тысячах точек присутствия.

Речь идет и о населенных пунктах, где, кроме Укрпошты, работают только ВСУ и ГСЧС, например Орехов или Белополье.

"Есть только одна компания в Украине, которая может сделать "Зимнюю поддержку" действительно инклюзивной — это Укрпочта. Мы придем домой, если человек имеет инвалидность, и довезем поддержку даже в село с тремя жителями на прифронтовой Харьковщине", — подчеркнул Смелянский.

На прифронтовых территориях еще ожидают дополнительные списки получателей, чтобы все охваченные программой люди получили свои выплаты к праздникам.

Кто может оформить "Зимнюю поддержку"

Программа ориентирована на наиболее уязвимые категории населения, в частности:

  • пенсионеров, в том числе маломобильных;
  • людей с инвалидностью;
  • жителей прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.

Подать заявление можно с 18 ноября до 24 декабря.

Срок использования средств

  • Если пенсия или другие соцвыплаты начислены автоматически через Укрпошту, потратить эти средства можно до 25 декабря 2025 года.
  • Если заявку на "Зимнюю поддержку" оформили в отделении, воспользоваться средствами можно до 25 января 2026 года.
  • Окончательный срок использования денег по программе — 30 июня 2026 года.

Как мы сообщали ранее, клиенты государственного "Ощадбанка" могут подать запросы на 1 тыс. грн по правительственной программе "Зимняя поддержка" без мобильного приложения "Дія". Заказать начисление выплат можно в отделении почты.

Также мы разбирались, повлияет ли "Зимняя поддержка" на получение субсидии.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
