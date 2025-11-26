Укрпошта расширила "Зимнюю поддержку" на все села Украины, включая прифронтовые

Женщина возле стенда Укрпошты. Фото: Телеграм Игоря Смелянского

Укрпошта обновила условия программы "Зимняя поддержка" — теперь помощь смогут получить жители всех украинских сел, включая прифронтовые громады.

Речь идет и о населенных пунктах, где людям часто больше некуда обратиться за базовыми услугами, кроме почты и спасателей. Об этом заявил руководитель компании "Укрпошта" Игорь Смелянский.

Реклама

Читайте также:

Как работает "Зимняя поддержка" после обновления

Получить выплату можно в стационарных и передвижных отделениях Укрпошты — всего более 1 850 точек.

Смелянский отметил, что уже 25 ноября программой воспользовались тысячи людей.

"Вчера тысячи людей, в частности на прифронтовых территориях — Славянск, Краматорск, Дружковка, Запорожье и т.д., — смогли благодаря Укрпоште воспользоваться программой "Зимняя поддержка". Кто-то приобрел продукты, кто-то оплатил коммунальные, а кто-то — выписал украинскую прессу. В любом случае имеем тысячи людей, чье настроение нам вчера удалось немного улучшить", — говорится в сообщении Смелянского.

Покрытие всей страны

С 25 ноября "Зимняя поддержка" распространяется на все села Украины, а помощь доступна в более 26 тысячах точек присутствия.

Речь идет и о населенных пунктах, где, кроме Укрпошты, работают только ВСУ и ГСЧС, например Орехов или Белополье.

"Есть только одна компания в Украине, которая может сделать "Зимнюю поддержку" действительно инклюзивной — это Укрпочта. Мы придем домой, если человек имеет инвалидность, и довезем поддержку даже в село с тремя жителями на прифронтовой Харьковщине", — подчеркнул Смелянский.

На прифронтовых территориях еще ожидают дополнительные списки получателей, чтобы все охваченные программой люди получили свои выплаты к праздникам.

Кто может оформить "Зимнюю поддержку"

Программа ориентирована на наиболее уязвимые категории населения, в частности:

пенсионеров, в том числе маломобильных;

людей с инвалидностью;

жителей прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.

Подать заявление можно с 18 ноября до 24 декабря.

Срок использования средств

Если пенсия или другие соцвыплаты начислены автоматически через Укрпошту, потратить эти средства можно до 25 декабря 2025 года.

Если заявку на "Зимнюю поддержку" оформили в отделении, воспользоваться средствами можно до 25 января 2026 года.

Окончательный срок использования денег по программе — 30 июня 2026 года.

Как мы сообщали ранее, клиенты государственного "Ощадбанка" могут подать запросы на 1 тыс. грн по правительственной программе "Зимняя поддержка" без мобильного приложения "Дія". Заказать начисление выплат можно в отделении почты.

Также мы разбирались, повлияет ли "Зимняя поддержка" на получение субсидии.