Одноразова допомога утриманцям загиблих військовослужбовців — як зміниться допомога

Виплата за загиблого воїна — кому хочуть надати право на гроші
В Україні хочуть розширити перелік осіб, які отримуватимуть одноразову грошову допомогу в разі смерті військовослужбовця. Так, право на виплати хочуть надати утриманцям.
Про це йдеться у проєкті Закону України про внесення змін до статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги.
Що відомо
Наразі утриманці загиблих захисників можуть оформити одноразову грошову допомогу від держави, але чітких критеріїв для цього не існує. У законопроєкті пропонують вказати, що утриманці — це ті, хто за законом про пенсійне забезпечення може претендувати на підтримку, якщо втратять годувальника на фронті. Так, фіндопомогу у такому разі нараховуватимуть:
- дітям;
- батькам;
- дружині;
- чоловіку.
"Метою законопроєкту є уточнення статті 161 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для реалізації права утриманців загиблого військовослужбовця на призначення та отримання одноразової грошової допомоги", — зазначили у пресслужбі Верховної Ради України (ВРУ).
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Депутати Верховної Ради 13 травня 2025 року проголосували за основу законопроєкту.
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