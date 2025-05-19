Одноразова допомога утриманцям загиблих військовослужбовців — як зміниться допомога

Людина рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні хочуть розширити перелік осіб, які отримуватимуть одноразову грошову допомогу в разі смерті військовослужбовця. Так, право на виплати хочуть надати утриманцям.

Про це йдеться у проєкті Закону України про внесення змін до статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги.

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Що відомо

Наразі утриманці загиблих захисників можуть оформити одноразову грошову допомогу від держави, але чітких критеріїв для цього не існує. У законопроєкті пропонують вказати, що утриманці — це ті, хто за законом про пенсійне забезпечення може претендувати на підтримку, якщо втратять годувальника на фронті. Так, фіндопомогу у такому разі нараховуватимуть:

дітям;

батькам;

дружині;

чоловіку.

"Метою законопроєкту є уточнення статті 161 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для реалізації права утриманців загиблого військовослужбовця на призначення та отримання одноразової грошової допомоги", — зазначили у пресслужбі Верховної Ради України (ВРУ).

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Депутати Верховної Ради 13 травня 2025 року проголосували за основу законопроєкту.

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