Единовременное пособие иждивенцам погибших военнослужащих — как изменится помощь

Человек считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине хотят расширить перечень лиц, которые будут получать единовременную денежную помощь в случае смерти военнослужащего. Так, право на выплаты хотят предоставить иждивенцам.

Об этом говорится в проекте Закона Украины о внесении изменений в статью 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно назначения и получения иждивенцами погибшего военного единовременного денежного пособия.

Реклама

Читайте также:

Что известно

Сейчас иждивенцы погибших защитников могут оформить единовременную денежную помощь от государства, но четких критериев для этого не существует. В законопроекте предлагают указать, что иждивенцы — это те, кто по закону о пенсионном обеспечении может претендовать на поддержку, если потеряют кормильца на фронте. Так, финпомощь в таком случае будут начислять:

детям;

родителям;

жене;

мужу.

"Целью законопроекта является уточнение статьи 161 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для реализации права иждивенцев погибшего военнослужащего на назначение и получение единовременной денежной помощи", — отметили в пресс-службе Верховной Рады Украины (ВРУ).

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Депутаты Верховной Рады 13 мая 2025 года проголосовали за основу законопроекта.

Напомним, кто из украинцев в этом году может получить по 1 тыс. долларов. Выплаты будет предоставлять фонд "Gate to Ukraine". Также узнавайте, могут ли арестовать счет защитника и реально ли восстановить доступ к деньгам.