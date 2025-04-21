Работа в 2025 году — в Гоструда назвали нюансы выплаты помощи до 8 тыс. грн

Человек на собеседовании. Фото: Freepik

В Государственной службе по вопросам труда рассказали о том, при каких именно условиях государство предоставляет денежные компенсации украинским работодателям. Речь идет о программе помощи за трудоустройство безработных, которую реализуют в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба Центрально-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

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Как отмечается, программа поддержки работодателей предусматривает предоставление помощи за трудоустройство безработных по направлению Центра занятости.

Согласно правилам, за предоставление работы гражданину в статусе зарегистрированного безработного более одного месяца, государство выплачивает частичную компенсацию расходов на оплату труда. Однако на сумму помощи есть определенные ограничения.

Государственная программа предусмотрена для работодателей, которые предоставят работу таким категориям безработных граждан:

лицам с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста;

участникам боевых действий (УБД);

лицам, которым до даты наступления права на пенсию по возрасту осталось максимум пять лет.

Среди других требований для работодателей, которые собираются предоставить работу безработным — срок трудоустройства гражданина должен быть не менее одного года.

Размер компенсации и продолжительность поддержки

Как сообщают в Гоструда, размер компенсации составляет 50% от размера фактических расходов на оплату труда. Однако сумма не может превышать показатель минимальной зарплаты в стране по состоянию на начало 2025 года. Размер выплаты, установленной законодательством, колеблется от 4 тыс. грн до 8 тыс. грн.

Продолжительность выплаты компенсации — не более шести месяцев в течение одного года.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо подать пакет документов в один из наиболее удобных способов:

офлайн — обратившись в центр занятости;

онлайн — с помощью техсредств электронных коммуникаций или через е-кабинет работодателя на сайте Госслужбы занятости, наложив е-подпись.

Скриншот. Источник: Гоструда

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы имеют право на сокращенное рабочее время. Специалисты объяснили, кому предоставляют соответствующее право и как происходит оплата труда таким сотрудникам.

Также мы писали, что работники имеют право на денежные компенсации вместо неиспользованных отпусков. Однако только некоторым категориям граждан предприятия предоставляют средства.