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Виплата у 21 тис. грн — що треба знати про зимову субсидію

30 жовтня 2024 08:26
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога на зиму у 21 тис. грн — хто має право на субсидію
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В уряді розповіли про чинні програми підтримки українців у рамках підготовки до зими. Громадянам доступні житлові субсидії та пільги, а також допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Підтримка українців у підготовці до зими

У рамках підготовки до зимового періоду уряд розробив комплексний пакет зимової підтримки, який передбачає надання субсидій для різних категорій населення.

Шмигаль зазначив, що, зокрема, громадяни, у яких житло опалюється вугіллям, дровами або іншим твердим паливом, зможуть отримати фінансову допомогу від держави — до 21 тис. гривень. Програма надання такої субсидії торкнеться близько 500 тис. сімей.

Прем'єр зауважив, що українцям у жовтні вже нарахували 1,4 мільярда житлових субсидій та пільг, а з початку року — близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг. Запроваджено спрощений механізм надання, діє автоматичне перепризначення допомоги тим, хто отримував субсидію під час неопалювального сезону.

За даними уряду, Україна готова до третього в умовах повномасштабної війни опалювального сезону. Йдеться про близько 99% житлових будинків.

Як отримати субсидію у 21 тис. грн

Надання субсидії у 21 тис. грн для громадян, які використовують тверде паливо, відбувається за звичною процедурою нарахування субсидій.

Так, заявники можуть подавати заявки через відділи соціального захисту населення або дистанційно на урядовому порталі.

Примітно також те, що програма охоплює тих осіб, які вже мають досвід оформлення субсидій, що робить доступ до грошової підтримки значно зручнішим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки. Кожен українець має отримати 1 тис. грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Також ми писали, що українським споживачам газопостачальні компанії іноді можуть нараховувати до оплати суми із завищеними обсягами використаного природного газу. Експерти пояснили, в яких випадках таке можливо і як уникнути переплати.

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