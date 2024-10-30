Пособие на зиму в 21 тыс. грн — кто имеет право на субсидию

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Поддержка украинцев в подготовке к зиме

В рамках подготовки к зимнему периоду правительство разработало комплексный пакет зимней поддержки, предусматривающий предоставление субсидий для разных категорий населения.

Шмыгаль отметил, что, в частности, граждане, у которых жилье отапливается углем, дровами или другим твердым топливом, смогут получить финансовую помощь от государства до 21 тыс. гривен. Программа предоставления такой субсидии коснется около 500 тыс. семей.

Премьер отметил, что украинцам в октябре уже начислили 1,4 млрд жилищных субсидий и льгот, а с начала года — около 29,6 млрд грн субсидий и льгот. Введен упрощенный механизм предоставления, действует автоматическое переназначение помощи тем, кто получал субсидию во время неотапливаемого сезона.

По данным правительства, Украина готова к третьему в условиях полномасштабной войны отопительному сезону. Речь идет об около 99% жилых домов.

Как получить субсидию в 21 тыс. грн

Предоставление субсидии в 21 тыс. грн для граждан, использующих твердое топливо происходит по привычной процедуре начисления субсидий.

Так, заявители могут подавать заявки через отделы социальной защиты населения или дистанционно на правительственном портале.

Примечательно также, что программа охватывает тех лиц, которые уже имеют опыт оформления субсидий, что делает доступ к денежной поддержке значительно удобнее.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 декабря планируют внедрить новую программу поддержки. Каждый украинец должен получить 1 тыс. грн, которые сможет потратить на украинские товары услуги, в том числе коммунальные.

Также мы писали, что украинским потребителям газоснабжающие компании могут иногда начислять к оплате суммы с завышенными объемами использованного природного газа. Эксперты объяснили, в каких случаях такое возможно и как избежать переплаты.