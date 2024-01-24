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Виплата лікарняних — через що штрафують та повертають гроші

24 січня 2024 12:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Лікарняні в Україні — через що штрафують роботодавців
Лікар у кабінеті. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році сума незаконно витрачених страхових коштів Пенсійного фонду України (ПФУ) та фінансових санкцій, що належать до сплати, сягнула одного мільярда гривень. Експерти назвали найпоширеніші помилки під час виплати "лікарняних", через які штрафують та повертають гроші.

Про це інформують у пресслужбі ПФУ.

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Неправомірні виплати "лікарняних"

Як зазначили у Пенсійному фонді, з урахуванням штрафів за невчасне повернення страхових коштів та пені сума неправомірно витрачених грошей на виплату "лікарняних" сягнула 1,079 млрд грн минулого року.

У ПФУ зібрали найбільш поширені порушення, виявлені у результаті перевірок у 2023-му. Неправомірно нараховували виплату "лікарняних" на основі:

  • неправильно обрахованого страхового стажу застрахованої особи для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності;
  • обчислення середньої зарплати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності, коли неправильно визначали кількість календарних днів зайнятості чи неправильно нараховували зарплату за розрахунковий період;
  • оплати допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ разом з оплатою періоду простою;
  • перевищення розміру допомоги з вагітності та пологів у розрахунку на місяць обсягу максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з котрої сплачуються страхові внески;
  • оплати допомоги з тимчасової непрацездатності, в розрахунку на місяць вище за розмір мінімальної зарплати, у випадку, коли упродовж року перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру загальнообов'язкового держсоціального страхування застраховані особи мали стаж менше пів року;
  • оплати днів огляду застрахованого громадянина у медико-соціальній комісії із встановленням групи інвалідності чи оплати допомоги з тимчасової непрацездатності після затвердження групи інвалідності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці мають право на допомогу з тимчасової втрати працездатності, що покликана компенсувати втрачений заробіток. Експерти розповіли, як порахувати розмір допомоги за лікарняними у 2024 році.

Раніше ми писали, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.

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гроші
лікарняні

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