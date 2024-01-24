Больничные в Украине — из-за чего штрафуют работодателей

Врач в кабинете. Фото: Unplush

В 2023 году сумма незаконно израсходованных страховых средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и финансовых санкций, подлежащих уплате, достигла одного миллиарда гривен. Эксперты назвали самые распространенные ошибки при выплате "больничных", из-за которых штрафуют и возвращают деньги.

Об этом информируют в пресс-службе ПФУ.

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Неправомерные выплаты "больничных"

Как отметили в Пенсионном фонде, с учетом штрафов за несвоевременный возврат страховых средств и пени сумма неправомерно израсходованных денег на выплату "больничных" составила 1,079 млрд грн в прошлом году.

В ПФУ собрали наиболее распространенные нарушения, выявленные в результате проверок в 2023 году. Неправомерно начисляли выплату "больничных" на основе:

неправильно исчисленного страхового стажа застрахованного лица для определения размера пособия по временной нетрудоспособности;

вычисления средней зарплаты для расчета пособия по временной нетрудоспособности, когда неправильно определяли количество календарных дней занятости или неправильно начисляли зарплату за расчетный период;

оплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ПФУ вместе с оплатой периода простоя;

превышения размера пособия по беременности и родам в расчете на месяц объема максимальной величины базы начисления единого взноса, с которого уплачиваются страховые взносы;

оплаты пособия по временной нетрудоспособности, в расчете на месяц выше размера минимальной зарплаты, в случае, когда в течение года перед наступлением страхового случая по данным Госреестра общеобязательного госсоциального страхования застрахованные лица имели стаж менее полугода;

оплаты дней осмотра застрахованного гражданина в медико-социальной комиссии с установлением группы инвалидности или оплаты пособия по временной нетрудоспособности после утверждения группы инвалидности.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы имеют право на пособие по временной потере трудоспособности, что призвано компенсировать потерянный заработок. Эксперты рассказали, как посчитать размер пособия по больничным в 2024 году.

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