Українцям виплатять до 30 тис. гривень на лікування — хто отримає у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже три роки. В період бойових дій росіяни знищили сотні одиниць цивільної інфраструктури, різні травми отримали десятки тисяч мирних жителів, які тепер потребують коштовного лікування. Тому українці з Херсонської області, які постраждали від війни або потребують медичної допомоги, отримуватимуть гроші з місцевого бюджету.

Як повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації, фінансову підтримку у 2025 році надаватимуть кільком категоріям громадян.

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Хто з українців точно отримає виплати

Люди зможуть отримувати від 5 тис. грн до 30 тис. грн. Остаточна сума залежатиме від стану здоров'я претендента на виплати. Наприклад:

5 тис. грн отримають ті українці, яким знадобилося хірургічне втручання у зв'язку з серцево-судинними захворюваннями або захворюваннями органів зору. Таку ж суму надаватимуть громадянам, які проходили стаціонарне лікування після гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань;

отримають ті українці, яким знадобилося хірургічне втручання у зв'язку з серцево-судинними захворюваннями або захворюваннями органів зору. Таку ж суму надаватимуть громадянам, які проходили стаціонарне лікування після гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань; 15 тис. грн — цивільним громадянам, які були поранені внаслідок бойових дій під час повномасштабної війни;

— цивільним громадянам, які були поранені внаслідок бойових дій під час повномасштабної війни; 30 тис. грн — отримуватимуть сім'ї загиблих мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії Росії.

Для отримання допомоги потрібно звернутися до місцевих органів влади. Детальну інформацію можна дізнатися за номерами телефонів:

у Херсонському районі — (066) 58-066-51.

у Бериславському районі — (066) 027-82-51.

у Дніпровському районі — (099) 25-35-491.

у Корабельному районі — (050) 87-51-141.

у Центральному районі — (066) 44-79-236.

Нагадаємо, раніше про виплати постраждалим від війни українцям оголосили у Запорізькій області. Отримати кошти можуть як жителі регіону, так і мешканці з інших областей.

Крім того, громадяни України можуть оформити виплату на тримісячний період від UNHCR Ukraine у березні 2025 року. Але надання грошової допомоги обмежене одним містом у Сумській області.