Українцям виплатять до 30 тис. гривень на лікування — хто отримає у 2025 році

Виплата до 30 тис. грн — хто отримає допомогу на лікування
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже три роки. В період бойових дій росіяни знищили сотні одиниць цивільної інфраструктури, різні травми отримали десятки тисяч мирних жителів, які тепер потребують коштовного лікування. Тому українці з Херсонської області, які постраждали від війни або потребують медичної допомоги, отримуватимуть гроші з місцевого бюджету.
Як повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації, фінансову підтримку у 2025 році надаватимуть кільком категоріям громадян.
Хто з українців точно отримає виплати
Люди зможуть отримувати від 5 тис. грн до 30 тис. грн. Остаточна сума залежатиме від стану здоров'я претендента на виплати. Наприклад:
- 5 тис. грн отримають ті українці, яким знадобилося хірургічне втручання у зв'язку з серцево-судинними захворюваннями або захворюваннями органів зору. Таку ж суму надаватимуть громадянам, які проходили стаціонарне лікування після гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань;
- 15 тис. грн — цивільним громадянам, які були поранені внаслідок бойових дій під час повномасштабної війни;
- 30 тис. грн — отримуватимуть сім'ї загиблих мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії Росії.
Для отримання допомоги потрібно звернутися до місцевих органів влади. Детальну інформацію можна дізнатися за номерами телефонів:
- у Херсонському районі — (066) 58-066-51.
- у Бериславському районі — (066) 027-82-51.
- у Дніпровському районі — (099) 25-35-491.
- у Корабельному районі — (050) 87-51-141.
- у Центральному районі — (066) 44-79-236.
Нагадаємо, раніше про виплати постраждалим від війни українцям оголосили у Запорізькій області. Отримати кошти можуть як жителі регіону, так і мешканці з інших областей.
Крім того, громадяни України можуть оформити виплату на тримісячний період від UNHCR Ukraine у березні 2025 року. Але надання грошової допомоги обмежене одним містом у Сумській області.
Читайте Новини.LIVE!