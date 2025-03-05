Украинцам выплатят до 30 тыс. гривен на лечение — кто получит в 2025 году

Выплата до 30 тыс. грн — кто получит помощь на лечение
С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже три года. В период боевых действий россияне уничтожили сотни единиц гражданской инфраструктуры, различные травмы получили десятки тысяч мирных жителей, которые теперь нуждаются в дорогостоящем лечении. Поэтому украинцы из Херсонской области, которые пострадали от войны или нуждаются в медицинской помощи, будут получать деньги из местного бюджета.
Как сообщили в Херсонской областной государственной администрации, финансовую поддержку в 2025 году будут оказывать нескольким категориям граждан.
Кто из украинцев точно получит выплаты
Люди смогут получать от 5 тыс. грн до 30 тыс. грн. Окончательная сумма будет зависеть от состояния здоровья претендента на выплаты. Например:
- 5 тыс. грн получат те украинцы, которым понадобилось хирургическое вмешательство в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями органов зрения. Такую же сумму будут предоставлять гражданам, которые проходили стационарное лечение после острых сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний;
- 15 тыс. грн — гражданам, которые были ранены в результате боевых действий во время полномасштабной войны;
- 30 тыс. грн — будут получать семьи погибших мирных жителей, которые стали жертвами вооруженной агрессии России.
Для получения помощи нужно обратиться в местные органы власти. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов:
- в Херсонском районе — (066) 58-066-51.
- в Бериславском районе — (066) 027-82-51.
- в Днепровском районе — (099) 25-35-491.
- в Корабельном районе — (050) 87-51-141.
- в Центральном районе — (066) 44-79-236.
Напомним, ранее о выплатах пострадавшим от войны украинцам объявили в Запорожской области. Получить средства могут как жители региона, так и жители из других областей.
Кроме того, граждане Украины могут оформить выплату на трехмесячный период от UNHCR Ukraine в марте 2025 года. Но предоставление денежной помощи ограничено одним городом в Сумской области.
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