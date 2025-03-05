Украинцам выплатят до 30 тыс. гривен на лечение — кто получит в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже три года. В период боевых действий россияне уничтожили сотни единиц гражданской инфраструктуры, различные травмы получили десятки тысяч мирных жителей, которые теперь нуждаются в дорогостоящем лечении. Поэтому украинцы из Херсонской области, которые пострадали от войны или нуждаются в медицинской помощи, будут получать деньги из местного бюджета.

Как сообщили в Херсонской областной государственной администрации, финансовую поддержку в 2025 году будут оказывать нескольким категориям граждан.

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Кто из украинцев точно получит выплаты

Люди смогут получать от 5 тыс. грн до 30 тыс. грн. Окончательная сумма будет зависеть от состояния здоровья претендента на выплаты. Например:

5 тыс. грн получат те украинцы, которым понадобилось хирургическое вмешательство в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями органов зрения. Такую же сумму будут предоставлять гражданам, которые проходили стационарное лечение после острых сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний;

получат те украинцы, которым понадобилось хирургическое вмешательство в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями органов зрения. Такую же сумму будут предоставлять гражданам, которые проходили стационарное лечение после острых сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний; 15 тыс. грн — гражданам, которые были ранены в результате боевых действий во время полномасштабной войны;

— гражданам, которые были ранены в результате боевых действий во время полномасштабной войны; 30 тыс. грн — будут получать семьи погибших мирных жителей, которые стали жертвами вооруженной агрессии России.

Для получения помощи нужно обратиться в местные органы власти. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов:

в Херсонском районе — (066) 58-066-51.

в Бериславском районе — (066) 027-82-51.

в Днепровском районе — (099) 25-35-491.

в Корабельном районе — (050) 87-51-141.

в Центральном районе — (066) 44-79-236.

Напомним, ранее о выплатах пострадавшим от войны украинцам объявили в Запорожской области. Получить средства могут как жители региона, так и жители из других областей.

Кроме того, граждане Украины могут оформить выплату на трехмесячный период от UNHCR Ukraine в марте 2025 года. Но предоставление денежной помощи ограничено одним городом в Сумской области.