Виплата "бойових" у лютому — Міноборони зробило заяву щодо фінансування

Грошове забезпечення в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 25 лютого, Міністерство оборони України спрямувало фінансування військовим частинам. Захисники отримають "бойові" найближчими днями.

Про це повідомив Департамент соціального забезпечення Міноборони, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Сьогодні, 25 лютого, Міноборони в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам", — йдеться у дописі.

У відомстві додали, що найближчими днями усі військовослужбовці, хто мав у лютому отримати додаткові виплати, побачать їх на своїх рахунках. Виплати почнуться від завтра, 26 лютого.

Чому військовим можуть затримати виплати

Затримки найчастіше виникають через брак коштів у державному бюджеті та складні бюрократичні процедури.

Окрім цього, на початку року відбувається оновлення особових справ і фінансової документації, що також уповільнює процес фінансування. Серед інших причин несвоєчасних виплат військовим можуть бути:

помилки у фінансових запитах, які подають військові частини;

технічні збої в роботі бухгалтерських систем і платіжних сервісів;

втрата документів або їх несвоєчасне надходження.

Додатковим чинником стають інтенсивні обстріли та загострення безпекової ситуації в окремих регіонах, які ускладнюють роботу фінансової інфраструктури та можуть призводити до тимчасових затримок або уповільнення перерахування коштів.

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт про соціальний захист військових. Зміни зокрема торкнуться пільг для захисників та виплат родинам загиблих.

Також дізнавайтеся, як військовому отримати доплату за науковий ступінь. У Міноборони пояснили, коли вона буде нарахована.