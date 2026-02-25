Видео
Главная Финансы Выплата "боевых" в феврале — когда военным ждать деньги

Выплата "боевых" в феврале — когда военным ждать деньги

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 16:43
Выплата "боевых" в феврале — Минобороны дало разъяснение о финансировании
Денежное обеспечение в ВСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 25 февраля, Министерство обороны Украины перечислило деньги военным частям. Защитники получат "боевые" в ближайшие дни.

Об этом сообщил Департамент социального обеспечения Минобороны, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

"Сегодня, 25 февраля, Минобороны в полном объеме направило весь необходимый финансовый ресурс военным частям", — говорится в заметке.

В ведомстве добавили, что в ближайшие дни все военнослужащие, кто должен был в феврале получить дополнительные выплаты, увидят их на своих счетах.

Почему военным могут задержать выплаты

Задержки чаще всего возникают из-за нехватки средств в государственном бюджете и сложных бюрократических процедур.

Кроме этого, в начале года происходит обновление личных дел и финансовой документации, что также замедляет процесс финансирования. Среди других причин несвоевременных выплат военным могут быть:

  • ошибки в финансовых запросах, которые подают воинские части;
  • технические сбои в работе бухгалтерских систем и платежных сервисов;
  • потеря документов или их несвоевременное поступление.

Дополнительным фактором становятся интенсивные обстрелы и обострение ситуации с безопасностью в отдельных регионах, которые затрудняют работу финансовой инфраструктуры и могут приводить к временным задержкам или замедлению перечисления средств.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о социальной защите военных. Изменения в частности коснутся льгот для защитников и выплат семьям погибших.

Также узнавайте, как военному получить доплату за научную степень. В Минобороны объяснили, когда она будет начислена.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
