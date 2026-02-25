Выплата "боевых" в феврале — Минобороны дало разъяснение о финансировании

Выплата "боевых" в феврале — когда военным ждать деньги
В среду, 25 февраля, Министерство обороны Украины перечислило деньги военным частям. Защитники получат "боевые" в ближайшие дни.
Об этом сообщил Департамент социального обеспечения Минобороны, передают Новини.LIVE.
"Сегодня, 25 февраля, Минобороны в полном объеме направило весь необходимый финансовый ресурс военным частям", — говорится в заметке.
В ведомстве добавили, что в ближайшие дни все военнослужащие, кто должен был в феврале получить дополнительные выплаты, увидят их на своих счетах.
Почему военным могут задержать выплаты
Задержки чаще всего возникают из-за нехватки средств в государственном бюджете и сложных бюрократических процедур.
Кроме этого, в начале года происходит обновление личных дел и финансовой документации, что также замедляет процесс финансирования. Среди других причин несвоевременных выплат военным могут быть:
- ошибки в финансовых запросах, которые подают воинские части;
- технические сбои в работе бухгалтерских систем и платежных сервисов;
- потеря документов или их несвоевременное поступление.
Дополнительным фактором становятся интенсивные обстрелы и обострение ситуации с безопасностью в отдельных регионах, которые затрудняют работу финансовой инфраструктуры и могут приводить к временным задержкам или замедлению перечисления средств.
