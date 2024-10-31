Допомога в 1 тис. грн — правила оформлення виплат на родину

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям почнуть нараховувати по 1 тис. грн допомоги у рамках програми "єПідтримка". Щоб отримати кошти на картку Національного кешбеку у "Дії", потрібно виконати кілька кроків.

Про це розповіли представники Міністерства економіки України.

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Нова державна допомога в 1 тис. грн

Нові виплати почнуть нараховувати громадянам з 1 грудня 2024 року. Йдеться про суму 1 тис. грн на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Тобто родина, наприклад з п'яти осіб, зможе отримати 5 тис. грн.

Ці кошти можна буде використати упродовж зими: грудень, січень, лютий. Ними можна буде оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю книг та інші послуги.

"Це додатково підтримає мікро- та середній український бізнес. Ці гроші —вони марковані, тобто є визначене поле, куди їх можна спрямувати, але також можна їх задонатити на ЗСУ", — повідомили в Мінекономіки.

Чи виплатять допомогу українцям за кордоном

Зазначається, що гроші не зможуть отримати громадяни, які проживають за кордоном, навіть зі статусом біженця. Громадяни будуть проходити верифікацію місця перебування.

Щодо нарахування виплати дітям, то механізму наразі немає. Невідомо, як скористатися допомогою громадянам, у яких нема гаджетів.

Цілком ймовірно, що для цього залучать Укрпошту, а листоноші допоможуть з оформленням карток для грошових виплат пенсіонерам.

Деталі обіцяють надати у листопаді.

Як правильно оформити гроші від держави

Нові виплати будуть прив'язані до програми Національного кешбеку. Ті, хто вже оформив таку картку, отримає виплати за цією програмою. Додатково нічого підключати не треба.

У кого нема картки Національного кешбеку, необхідно зробити наступні кроки:

відкрити спецрахунок у відділенні чи через застосунок;

одержати віртуальну чи фізичну картку;

надати банку дозвіл на передачу даних про перекази з цих карток;

оновити застосунок "Дія", обрати послугу Нацкешбек та вказати номер такої картки.

Коли програма запрацює, у застосунку з’явиться опція "Отримати 1000" на цю картку, після її застосування кошти надійдуть на рахунок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.

Також ми писали, що громадяни України, які не здатні самостійно покривати витрати на комунальні послуги, мають право на отримання державної субсидії. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу особи, що не працюють.