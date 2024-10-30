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Субсидії для безробітних — чи можна отримати допомогу

30 жовтня 2024 16:39
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Субсидії в Україні — чи можуть отримати допомогу люди, які не працюють
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Громадяни України, які не здатні самостійно покривати витрати на комунальні послуги, мають право на отримання державної субсидії. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу особи, що не працюють.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Згідно з пунктами 6-9 підпункту 3 пункту 14 Положення про призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року, право на отримання житлових субсидій мають особи, доходи яких беруться до уваги під час їх призначення, за умови, що протягом щонайменше місяця вони:

  • навчалися за денною формою у навчальних закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти;
  • були зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні;
  • отримували один з наступних видів доходів: пенсія, стипендія, допомога при народженні дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за людьми з інвалідністю I та II групи, тимчасова соціальна допомога непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, допомога по безробіттю, частковому безробіттю, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям для осіб, які втратили працездатність, зокрема для тих, хто досяг пенсійного віку, але не набув достатнього страхового стажу (не менше 15 років);
  • надавали соціальні послуги;
  • вважалися безвісно відсутніми за рішенням суду або мали статус осіб, зниклих безвісти, або перебували в полоні;
  • були в місцях позбавлення чи обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи, домашнього арешту чи тримання під вартою;
  • опинилися в складних життєвих обставинах через інвалідність, тривалу хворобу, алко- чи наркозалежність, що підтверджується висновком лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК);
  • були у відпустці без збереження заробітної плати з метою догляду за дитиною.

Згідно з інформацією юристів, особа пенсійного віку, яка не отримує пенсію і не працює, має можливість оформити субсидію за умови, що протягом шести місяців перед зверненням за її призначенням вона отримувала хоча б один місяць одного з зазначених видів соціальної допомоги. Це може бути, наприклад, тимчасова державна соціальна допомога для непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не мають права на отримання пенсійних виплат.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці мають право на житлову субсидію, що допомагає платити за комунальні послуги. Однак є перелік випадків, коли допомогу на опалювальний сезон не призначать.

Ми також писали, що в листопаді 2024 року українці отримають більші розміри житлових субсидій через початок опалювального сезону 2024−2025 років. Більшості громадян призначать допомогу автоматично, проте є категорії, яким потрібно буде звернутися за нею особисто.

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