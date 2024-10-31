Помощь в 1 тыс. грн — правила оформления выплат на семью

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам начнут начислять по 1 тыс. грн помощи в рамках программы "єПідтримка". Чтобы получить средства на карту Национального кешбэка в "Дії", нужно выполнить несколько шагов.

Об этом сообщили представители Министерства экономики Украины.

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Новая государственная помощь в 1 тыс. грн

Новые выплаты начнут начислять гражданам с 1 декабря 2024 года. Речь идет о сумме 1 тыс. грн на человека, независимо от возраста и социального статуса. То есть семья, например, из пяти человек, сможет получить 5 тыс. грн.

Эти средства можно будет использовать в течение зимы: декабрь, январь, февраль. Ими можно будет оплатить коммунальные услуги, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку книг и другие услуги.

"Это дополнительно поддержит микро- и средний украинский бизнес. Эти деньги — они маркированы, то есть есть определенное поле, куда их можно направить, но также можно их задонатить на ВСУ", — сообщили в Минэкономики.

Выплатят ли помощь украинцам за границей

Отмечается, что деньги не смогут получить граждане, проживающие за границей, даже со статусом беженца. Граждане будут проходить верификацию места нахождения.

Что касается начисления выплаты детям, то механизма пока нет. Неизвестно, как воспользоваться помощью гражданам, у которых нет гаджетов.

По всей вероятности, для этого привлекут Укрпочту, а почтальоны помогут с оформлением карт для денежных выплат пенсионерам.

Детали обещают предоставить в ноябре.

Как правильно оформить деньги от государства

Новые выплаты будут привязаны к программе Национального кешбэка. Те, кто уже оформил такую карту, получат выплаты по этой программе. Дополнительно ничего не нужно подключать.

У кого нет карты Национального кешбэка, необходимо сделать следующие шаги:

открыть спецсчет в отделении или через приложение;

получить виртуальную или физическую карту;

предоставить банку разрешение на передачу данных о переводах с этих карт;

обновить приложение "Дія", выбрать услугу Нацкешбэк и указать номер такой карты.

Когда приложение заработает, в приложении появится опция "Получить 1000" на эту карту, после ее применения средства поступят на счет.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц будут продлены для большинства автоматически. Некоторым переселенцам нужно писать новое заявление в помощь, а кто-то может потерять право на выплаты.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не способны самостоятельно возмещать расходы на коммунальные услуги, имеют право на получение государственной субсидии. Известно, могут ли получить такую помощь неработающие лица.