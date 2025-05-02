Грошове забезпечення військових у травні — кому доплатять 50 тис. грн

Пачка гривневих купюр. Фото: Unspush

Деякі українські військовослужбовці отримають у травні 2025 року додатково одноразову грошову винагороду у 50 тис. гривень. Така виплата буде призначена у разі виконання певних вимог.

Про це повідомляє редакція сайту Новини.LIVE.

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Що треба знати про грошове забезпечення військових у 2025 році

Питання грошового забезпечення регулює Закон №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну представникам силової сфери підвищили розмір основного грошового забезпечення: з 10 тис. до 20 тис. гривень. Натомість скасували доплату у розмірі 30 тис. гривень для всіх, призначену на початку війни.

Нині мінімальний розмір грошового забезпечення не може бути нижчим за суму 20,13 тис. гривень для рекрутів.

Розмір заробітної плати для кожного військового індивідуальний, адже залежить від:

посади військовослужбовця;

військового звання;

тривалості, інтенсивності та умов служби;

кваліфікації;

наукового та вченого звання.

До складу зарплати військових входять:

посадовий оклад та оклад за військовим званням;

одноразове додаткове грошове забезпечення (від 30 до 100 тис. гривень);

щомісячне додаткове грошове забезпечення (підвищення посадового окладу, доплати, винагороди постійного характеру, премії, що залежать від тарифного розряду).

Розміри премій у 2025 році. Джерело: Міноборони

Хто з бійців має право на 50 тис. гривень у травні

Також деяким військовим передбачена доплата 50 тис. гривень. Таке питання прописане в Наказі Міністерства оборони № 260 від 07.06.2018 року "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам".

На винагороду можуть розраховувати бійці ЗСУ, які виконують бойові (спеціальні) завдання:

в органах військових управлінь;

у штабах угруповань військ/сил;

у штабах тактичних груп включно до пунктів управління оперативно-стратегічних угруповань військ;

у командуванні та штабах військових частин/зведених підрозділах.

Здійснює затвердження списку органів управління угруповань військ головнокомандувач ЗСУ або начальник Генштабу.

Доплата у 50 тис. гривень встановлюється виключно у разі дотримання наступних вимог:

якщо йдеться про залучення в склад Об'єднаного військового угруповання/тимчасового виконання обов'язків на посадах командування та штабах військової частини у випадку оперативного управління підрозділами у командному пункті;

якщо йдеться про оперативне (бойове) керування військовими частинами/підрозділами, що займаються виконанням бойових дій на лінії зіткнення (завдання першого ешелону, під час наступальних дій включно до рівня батальйону);

якщо йдеться про виконання бойових чи спецзавдань у складі Об'єднаного військового угруповання, на командному пункті частини.

Раніше ми розповідали, що українським військовим виплачують 25% від грошового забезпечення. Йдеться про одноразову фінансову допомогу у разі звільнення зі служби.

Також писали, що чекати військовослужбовцям на індексацію грошового забезпечення у травні поточного року. Її розраховують за спеціальною формулою.