Денежное довольствие военных в мае — кому доплатят 50 тыс. грн

Вознаграждение в 50 тыс. грн — кто в ВСУ получит в мае
Некоторые украинские военнослужащие получат в мае 2025 года дополнительно одноразовое денежное вознаграждение в 50 тыс. гривен. Такая выплата будет назначена в случае выполнения определенных требований.
Об этом сообщает редакция сайта Новини.LIVE.
Что надо знать о денежном довольствии военных в 2025 году
Вопрос денежного довольствия регулирует закон №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину представителям силовой сферы повысили размер основного денежного довольствия: с 10 тыс. до 20 тыс. гривен. Зато отменили доплату в размере 30 тыс. гривен для всех, назначенную в начале войны.
Сейчас минимальный размер денежного довольствия не может быть ниже суммы 20,13 тыс. гривен для рекрутов.
Размер заработной платы для каждого военного индивидуален, ведь зависит от:
- должности военнослужащего;
- воинского звания;
- продолжительности, интенсивности и условий службы;
- квалификации;
- научного и ученого звания.
В состав зарплаты военных входят:
- должностной оклад и оклад по воинскому званию;
- единовременное дополнительное денежное обеспечение (от 30 тыс. до 100 тыс. грн);
- ежемесячное дополнительное денежное обеспечение (повышение должностного оклада, доплаты, вознаграждения постоянного характера, премии, зависящие от тарифного разряда).
Кто из бойцов имеет право на 50 тыс. гривен в мае
Также некоторым военным предусмотрена доплата 50 тыс. гривен. Такой вопрос прописан в приказе Министерства обороны № 260 от 07.06.2018 года "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам".
На вознаграждение могут рассчитывать бойцы ВСУ, которые выполняют боевые (специальные) задачи:
- в органах военных управлений;
- в штабах группировок войск/сил;
- в штабах тактических групп включительно до пунктов управления оперативно-стратегических группировок войск;
- в командовании и штабах воинских частей/сводных подразделениях.
Осуществляет утверждение списка органов управления группировок войск главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба.
Доплата в 50 тыс. гривен устанавливается исключительно в случае соблюдения следующих требований:
- если речь идет о привлечении в состав Объединенной военной группировки/временного исполнения обязанностей на должностях командования и штабах воинской части в случае оперативного управления подразделениями в командном пункте;
- если речь идет об оперативном (боевом) управлении воинскими частями/подразделениями, которые занимаются выполнением боевых действий на линии соприкосновения (задачи первого эшелона, во время наступательных действий включительно до уровня батальона);
- если речь идет о выполнении боевых или спецзаданий в составе Объединенной военной группировки, на командном пункте части.
Ранее мы рассказывали, что украинским военным выплачивают 25% от денежного обеспечения. Речь идет о единовременной финансовой помощи в случае увольнения со службы.
Также писали, ждать ли военнослужащим индексации денежного довольствия в мае текущего года. Ее рассчитывают по специальной формуле.
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