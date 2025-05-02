Денежное довольствие военных в мае — кому доплатят 50 тыс. грн

Пачка гривневых купюр. Фото: Unspush

Некоторые украинские военнослужащие получат в мае 2025 года дополнительно одноразовое денежное вознаграждение в 50 тыс. гривен. Такая выплата будет назначена в случае выполнения определенных требований.

Об этом сообщает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что надо знать о денежном довольствии военных в 2025 году

Вопрос денежного довольствия регулирует закон №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину представителям силовой сферы повысили размер основного денежного довольствия: с 10 тыс. до 20 тыс. гривен. Зато отменили доплату в размере 30 тыс. гривен для всех, назначенную в начале войны.

Сейчас минимальный размер денежного довольствия не может быть ниже суммы 20,13 тыс. гривен для рекрутов.

Размер заработной платы для каждого военного индивидуален, ведь зависит от:

должности военнослужащего;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий службы;

квалификации;

научного и ученого звания.

В состав зарплаты военных входят:

должностной оклад и оклад по воинскому званию;

единовременное дополнительное денежное обеспечение (от 30 тыс. до 100 тыс. грн);

ежемесячное дополнительное денежное обеспечение (повышение должностного оклада, доплаты, вознаграждения постоянного характера, премии, зависящие от тарифного разряда).

Размеры премий в 2025 году. Источник: Минобороны

Кто из бойцов имеет право на 50 тыс. гривен в мае

Также некоторым военным предусмотрена доплата 50 тыс. гривен. Такой вопрос прописан в приказе Министерства обороны № 260 от 07.06.2018 года "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам".

На вознаграждение могут рассчитывать бойцы ВСУ, которые выполняют боевые (специальные) задачи:

в органах военных управлений;

в штабах группировок войск/сил;

в штабах тактических групп включительно до пунктов управления оперативно-стратегических группировок войск;

в командовании и штабах воинских частей/сводных подразделениях.

Осуществляет утверждение списка органов управления группировок войск главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба.

Доплата в 50 тыс. гривен устанавливается исключительно в случае соблюдения следующих требований:

если речь идет о привлечении в состав Объединенной военной группировки/временного исполнения обязанностей на должностях командования и штабах воинской части в случае оперативного управления подразделениями в командном пункте;

если речь идет об оперативном (боевом) управлении воинскими частями/подразделениями, которые занимаются выполнением боевых действий на линии соприкосновения (задачи первого эшелона, во время наступательных действий включительно до уровня батальона);

если речь идет о выполнении боевых или спецзаданий в составе Объединенной военной группировки, на командном пункте части.

Ранее мы рассказывали, что украинским военным выплачивают 25% от денежного обеспечения. Речь идет о единовременной финансовой помощи в случае увольнения со службы.

Также писали, ждать ли военнослужащим индексации денежного довольствия в мае текущего года. Ее рассчитывают по специальной формуле.