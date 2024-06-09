Выплаты пенсии через банк — о каких главных требованиях к счету нужно знать

Женщина возле филиала банка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Пенсии в Украине можно получать двумя способами — через Укрпочту или через банк. Одним из главных требований для этого является то, что банковский счет следует открыть именно для пенсий и соцвыплат, а также обеспечить активность этого счета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

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Через какие банки выплачивают пенсию

Согласно законодательству, пенсию можно получить через отделение Укрпочты или через банк, при этом выбор остается за пенсионером. Полный перечень банков, через которые производятся выплаты пенсий и денежной помощи, можно просмотреть по ссылке.

Гражданам, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24.02.2022, выплачивают пенсии исключительно через счета государственного Ощадбанка.

Какие требования к банковскому счету для зачисления пенсии

В Украине существуют определенные требования к банковскому счету для получения пенсии:

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

текущий счет открывается для получения пенсионных и других социальных выплат;

счет должен быть активным (действующим).

В заявлении о назначении/перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв.

Информацию о международном номере банковского счета можно получить через мобильное приложение банка или в отделении банковского учреждения.

В случае смены банковских реквизитов или банка пенсионер должен уведомить об этом Пенсионный фонд для бесперебойного получения пенсии. Информацию можно предоставить дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине можно повысить размер будущей пенсии более чем на 50%, если отложить выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.

Мы также сообщали, что по украинскому законодательству большинство граждан на заслуженном отдыхе могут получать пенсию, равную лишь 30% от заработной платы. Известно, на какие суммы можно рассчитывать, получая максимальную, среднюю или минимальную зарплату.