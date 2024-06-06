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В Україні можна підвищити пенсії на понад 50% — як це зробити

6 червня 2024 12:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці можуть підвищити розмір пенсії на 50% — як це можна зробити
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці можуть підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкладуть вихід на пенсію. Наприклад, якщо відмовитися від оформлення пенсійних виплат у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія збільшиться на половину або навіть більше.

Про це сказано у ст. 29 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

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На скільки можна збільшити пенсії

Згідно з українським законодавством, якщо громадянин самостійно вирішує вийти на пенсію пізніше, його пенсійні виплати збільшаться на певний відсоток. Наприклад, якщо відкласти пенсію на період:

  • до п'яти років, за кожен місяць без пенсії розмір виплати збільшиться на 0,5%;
  • від п'яти років, за кожен місяць без пенсії розмір виплати збільшиться на 0,75%.

Якщо українець вирішить вийти на пенсію на 5 років і 7 місяців пізніше, його пенсія може збільшитися приблизно на 50%. Наприклад, якщо зараз пенсія складає 5 тисяч гривень, а ви вирішите продовжувати працювати і подасте заяву на пенсію у віці 65 років і 7 місяців, то ваша пенсія може збільшитися до 7,5 тисяч гривень.

На яку пенсію можна розраховувати, отримуючи максимальну, середню чи мінімальну зарплату

Розмір пенсії в Україні залежить від зарплати та страхового стажу кожного громадянина, тому суми виплат будуть індивідуальними. У кращому випадку пенсія може становити близько чверті від зарплати, але іноді може бути меншою.

Наприклад, за умови зарплати у 15 тисяч гривень і 35 повних років страхового стажу, майбутня пенсія буде близько 4,228 тисяч гривень, що менше ніж 30% від зарплати.

З тим самим стажем та зарплатою у 10 тисяч гривень пенсія складе близько 3,314 тисяч гривень, що більше 30%. У той же час, при мінімальній зарплаті у 8 тисяч гривень і 35 роках стажу пенсія може складати не більше 2,255 тисяч гривень.

Якщо зарплатня удвічі більша за середню, тобто більше ніж 33 тисячі гривень, то пенсія може сягнути 9,49 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак сказала, що українцям варто готуватися до того, щоб працювати, доки це буде можливо фізично, та відкладати на старість. Держава гарантує виплати для людей похилого віку із солідарної пенсійної системи, але ці суми будуть невеликими.

Ми також писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, коли будуть відновлені виплати для громадян, які пройшли ідентифікацію у банку. Йдеться про пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким блокують гроші за ігнорування вимоги підтвердити особу в банку.

виплати
пенсіонери
гроші
закон
пенсії

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