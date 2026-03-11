Відео
Україна
Відео

Вимога не для всіх — хто з військових має задекларувати свої доходи

Вимога не для всіх — хто з військових має задекларувати свої доходи

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 17:35
Електронне декларування у 2026 році — кого з військових торкнеться
Військовослужбовець з гранатометом, людина, яка підписує документи й людина за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Під час повномасштабної війни з РФ в Україні деяким військовослужбовцям дозволили не подавати електронні декларації. Та все ж є категорії оборонців, які зобов’язані повідомляти про зміни у своєму майновому стані. 

Про це нагадали в Івано-Франківському ТЦК та СП на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook передає Новини.LIVE

Читайте також:

Подання декларації військовослужбовцями 2026

Так, попри запроваджений військовий стан, до 1 квітня 2026 року декларації мають подати:

  • міністри та їхні заступники;
  • військовослужбовці в апараті Міністерства оборони України ( і ті, хто  перебуває у відрядженні);
  • члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);
  • військовослужбовці ТЦК та СП (без осіб рядового складу, які служать в підрозділах охорони);
  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Звітувати потрібно про доходи, отримані у 2025 році.

При цьому у Законі України "Про запобігання корупції" зазначається, що ті військовослужбовці, які перебувають а територіях, де відбуваються активні бойові дії, можуть подавати декларації не пізніше 90 календарних днів, після того, як:

  • воєнний стан скасують чи припинять;
  • військовослужбовець звільниться зі служби або зміняться його повноваження;
  • затвердять дату завершення бойових дій на території, де перебуває декларант. 

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що у 2026 році подавати декларацію повинні українці, у котрих були доходи, з яких податок не сплачувався під час нарахування виплати. Йдеться про гроші, які не оподаткували одразу, але на які поширюється податок. Це може бути дохід від інших фізичних осіб, як в Україні, так і з-за кордону. Про іноземні доходи теж треба звітувати, незалежно від країни, де вони були отримані. 

І навіть якщо у людини не було доходів у 2025 році, у 2026-му подавати декларацію все одно доведеться. Це правило діє, наприклад, для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, а також тих, хто займається незалежною професійною діяльністю.

Раніше ми розповідали, що станом на початок березня 2026 року громадяни України задекларували 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025. Декларації свідчать, що наразі в Україні нараховується 3 500 мільйонерів. Ще писали, що власники елітних автомобілів повинні сплатити податок на розкіш. Розмір податку — 25 000 гривень.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
